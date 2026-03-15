2027總統大選前哨戰　法國市政選舉極右派選情受矚目

法國3月15日舉行全國市鎮選舉第一輪投票，包括巴黎在內約3.5萬個市鎮將選出新任市長及市議員，此次選舉被視為一年後法國總統大選的前哨戰，亦是對該國極右派政黨的一次考驗。



此次投票於當地時間上午8時開始，晚上8時結束。預期初步結果將在當晚公布。沒有單一候選人得票率超過50%的城市將會進入第二輪投票。

主要政黨中，中左翼的社會黨（Socialist Party）在2,960個市鎮參與競選，當中包括逾1,300個市長職位。極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National, RN）則在約650個市鎮提交了候選人名單，遠高於該當往年在地方參選的數量。目前法國全國只有十多個市鎮屬於或與該黨有關聯。

地方選舉結果將對各黨在全國競選的動力，反映各黨在全國範圍內的支持度，國民聯盟作為法國國會中最大反對黨，其表現受到矚目。目前民調顯示該黨在此次選舉中領先。

2026年2月21日，在法國里昂，人們在極右翼活動人士德朗克（Quentin Deranque，暫譯）遇襲身亡的地點搭建了一個臨時紀念碑。（Reuters）

在社會黨執政長達12年的首都巴黎，右翼前文化部長達蒂（Rachida Dati）挑戰現任左派市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）的副手、社會黨候選人格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）。

同樣由社會黨執政的第二大城市馬賽選情也受到密切關注，該黨同時面臨來自左翼反對派和國民聯盟的挑戰。

全國政治背景方面，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）已任滿兩屆，2027年總統大選將無現任者尋求連任。國民聯盟在2024年提前立法選舉後已成為國民議會最大黨，預計將由曾三度精選總統的馬林勒龐（Marine Le Pen）或其副手巴爾代拉（Jordan Bardella）出戰總統大選。

上月，極右翼活動人士德朗克（Quentin Deranque，暫譯）在衝突中死亡，加劇政治對立，部分左翼政客已表明拒絕與極端左翼結盟。