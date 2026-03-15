美媒：法國起草結束黎巴嫩戰爭提案　條件包含承認以色列

美媒Axios引述知情人士報道，法國政府已起草一項結束黎巴嫩戰爭的提案，其中包含要求黎巴嫩政府採取前所未有的舉措，即承認以色列。以色列與美國目前正在審議該提案。



報導指，根據法國的提議，以色列和黎巴嫩將在美國與法國的支持下，就一項「政治宣言」展開談判，並爭取在一個月內達成協議。談判將首先由高級外交官進行，然後升級到高級政治領導人層級。消息人士稱，法國官員希望會談在巴黎舉行。

圖為2026年3月11日，黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，以色列猛烈空襲貝魯特南部郊區。（Reuters）

擬議的宣言將包括黎巴嫩初步承認以色列，以及黎巴嫩政府承諾尊重以色列的主權和領土完整。以色列和黎巴嫩也將重申對結束2006年戰爭的聯合國安理會第1701號決議以及2024年停火協議的承諾。

黎巴嫩政府還將承諾防止從其境內發動針對以色列的攻擊，並實施解除真主黨武裝和禁止其軍事活動的計劃。該提案將促使黎巴嫩宣布準備與以色列就永久互不侵犯協議展開談判。

2026年3月2日，在美以與伊朗衝突加劇之際，以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突升級。圖為以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部郊區，濃煙滾滾。（Reuters）

消息人士稱，該協議將在兩個月內簽署，並結束兩國自1948年以色列建國以來一直處於的正式戰爭狀態。而在互不侵犯協議簽署後，以色列則將從自2024年11月以來由以色列國防軍控制的黎巴嫩南部五個據點撤軍。