以軍西岸擊斃巴人父母及兩兒童　稱其車輛加速駛來受威脅開火

約旦河西岸的巴勒斯坦權力機構所屬衛生部門表示，以色列部隊3月15日開進約旦河西岸的被佔領區域，擊斃駕車駛來的巴人父母及其兩個孩子，四人均頭部中槍。同在車上的另外兩個子女亦受傷。以軍稍晚表示，部隊在行動中遇見有車輛加速駛來，認為自身面臨威脅才開火還擊。



遇害的巴人夫妻分別為37歲的奧德（Ali Khaled Bani Odeh）和35歲的瓦阿德（Waad），兩個孩子分別為5歲的穆罕默德（Mohammad）和7歲的奧斯曼（Othman）。

另外兩個受傷送醫的分別是12歲的哈立德（Khaled）及穆斯塔法（Mustafa）。他對路透社記者表示，事發當時他聽到母親哭泣和父親祈禱，但未有聽到兩個弟弟的聲音，隨後汽車遭到掃射，車內不再有聲音。

2026年3月15日，約旦河西岸Tammun村，圖為四名巴人被證實遭以軍殺害，有巴人聚集為遇難者舉行葬禮。（Getty）

哈立德還稱他被士兵從車裏拖出並遭到毆打，士兵當時大喊「我們殺了狗」。

以軍在聲明中指，部隊在西岸一個名為Tammun的村莊開展行動，逮捕那些涉嫌參加針對安全部隊的「恐怖主義」活動而遭通緝的巴人，「行動期間，一輛車加速沖向部隊，部隊感知安全受到直接威脅，立即開槍回應」。

聲明表示，事件還在調查中。