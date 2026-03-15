伊朗戰爭｜特朗普拒烏克蘭協助：我們最不需要的人就是澤連斯基

美國、以色列與伊朗之間的衝突持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月13日受訪時，拒絕烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前提出助美國應對伊朗無人機的提議。他翌日再度重申該立場，並表示：「我們最不可能尋求幫助的人，就是澤連斯基。」（The last person we need help from is Zelenskyy）



特朗普13日接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱，美國擁有世界上最好的無人機，因此比任何人都更了解這類型的武器，不需要烏克蘭在防禦無人機方面提供幫助。

2026年3月5日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第五日之際。伊朗官媒發布展示無人機軍備的影片。圖為影片截圖。（網絡圖片）

澤連斯基同日表示，特朗普的言論只不過是空談。他其後更在社交媒體X發文，稱他們已經向三個國家派遣了專家小組，協助應對伊朗無人機。

對此，特朗普14日接受美國全國廣播公司（NBC）時，重申美國不用烏克蘭提供協助的立場，強調澤連斯基是美方最不可能尋求幫助的人。

圖為2025年12月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在佛羅里達州會面。（Reuters）

特朗普也藉外界不滿其暫時解除對俄羅斯石油部份制裁一事，將矛頭指向澤連斯基。他批評對方不想就俄烏戰爭達成協議，又指比起俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），與前者磋商更困難。