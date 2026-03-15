伊朗戰爭｜美媒：以色列攔截導彈庫存不足　美國彈藥未面臨短缺

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】中東局勢持續惡化，美媒報道指，以色列已通知美國，隨伊朗衝突升級，以軍攔截導彈的庫存降至極低水準，不過消息還否認外界有關美國彈藥短缺的傳聞，強調美國的攔截導彈庫存並未面臨如以軍那樣的短缺問題。



美媒Semafor引述多名美國官員指，以色列在今次聯手與美國襲擊伊朗時，其攔截導彈的庫存就已經告急，而這種情況是由以色列去年6月對伊朗發動襲擊時，為應對伊朗導彈回應所造成。

2026年3月9日，美國海軍彼得森號驅逐艦（USS Frank E. Petersen Jr.）在支援對伊朗的「史詩怒火」軍事行動中，從不明地點發射了一枚戰斧陸攻導彈（TLAM）。（Reuters）

報道引述消息指，美國數個月以來就知悉以色列攔截導彈庫存不足，「這是我們預料之中且早有預見的」，而以色列正在「尋找解決方案」來應對，不過強調美國並未面臨同樣的短缺問題，並且指「美國有足夠武器，保護區內的美軍基地和人員及捍衛美國利益」。目前尚不清楚美國會否向以色列出售或調派美國的攔截導彈。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）分析指，美國在去年六月與伊朗的衝突中，就向對方發射超過150枚薩德導彈，相當於庫存的四分之一。