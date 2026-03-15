特朗普批美媒報道失實　美國FCC警告：散播假新聞或失營運執照

繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）點名批評《紐約時報》和《華爾街日報》有關美國軍機遭伊朗擊中的報道失實後，美國聯邦通訊委員會主席卡爾（Brendan Carr）3月14日在社交平台表示，廣播媒體若因新聞報道內容失當，恐將面臨失去執照的風險。



卡爾在帖文中引述特朗普日前發布的另一條帖文，他寫到：「法律規定明確。廣播媒體必須符合公共利益運作，否則將會失去執照」，而「那些散播謠言與扭曲新聞，也就是所謂假新聞的廣播媒體，在執照續期前，現在還有機會撥亂反正。」

而在卡爾引述的特朗普那篇帖文中，特朗普痛批部份「假新聞媒體」針對5架美國加油機在沙特阿拉伯遭伊朗擊中一事，發布「刻意誤導的標題」，強調5架飛機中有4架幾乎未受損，僅有1架損傷略嚴重，遠非傳媒報道中所寫的「被擊落」，認為這些傳媒報道與事實相反，「意圖美國輸掉這場戰爭」。

FCC負責監管美國廣播、電視及網絡媒體，並對電視及廣播機構核發執照，但不會對那些與電視或廣播網路，以及電台有業務往來的其他組織核發執照，除非這些組織本身持有執照。FCC亦不監管僅透過網路及印刷媒體發行的新聞機構，例如特朗普帖文中提及的《紐約時報》和《華爾街日報》。