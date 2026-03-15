烏克蘭派無人機專家換中東國家支援 伊朗威脅視烏全境為打擊目標
撰文：官祿倡
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中東局勢惡化，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月14日表示，基輔已向中東多國派遣無人機專家，希望為烏克蘭換取資金以及技術支持。伊朗國會安全委員會主席阿齊茲（Ibrahim Azizi）當日在社交平台指控烏克蘭為以色列提供無人機，構成直接參與對伊朗的敵對行為，會將烏克蘭全境視為打擊目標。
阿齊茲當日在社交平台X上發文表示：「通過向以色列政權提供無人機支持，失敗的烏克蘭已在事實上加入戰爭。」
阿齊茲援引《聯合國憲章》第五十一條，稱烏克蘭「已將其全境變成伊朗的合法打擊目標」。他援引的有關條款規定各國享有自衛權，即聯合國的成員國在遭受「武裝攻擊」時，擁有單獨或集體自衛的「自然權利」。惟阿齊茲未有就其說法提供證據。
烏克蘭外交部發言人Heorhii Tykhyi回應稱，這一說法「荒謬至極」。他將這比作「聽到連環殺手援引刑法為自己的罪行辯護」。
澤連斯基早前表示，烏克蘭已派相關團隊往卡塔爾、阿聯酋和沙特阿拉伯，以及位於約旦的美國軍事基地。
他稱，烏克蘭此舉「不是關乎參與行動，我們並沒有與伊朗開戰」，並強調對今天的基輔而言，技術和資金援助是十分重要，並且美國以及歐洲、中東和非洲的國家都曾向烏克蘭求助，詢問如何抵禦來自無人機的攻擊。
俄烏戰爭爆發後，伊朗被指為俄羅斯提供「見證者」（Shahed，又稱沙赫德）攻擊型無人機，用於襲擊烏克蘭城市和基礎設施。隨着俄烏戰爭進入第五年，烏克蘭已經累積了對付伊朗無人機的豐富經驗。
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