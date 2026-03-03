學者：美國空襲伊朗反讓中美關係趨穩定　「習特會」計劃料不改變

美國襲擊伊朗導致中國在中東的戰略利益受打擊，給中美元首會晤投下不確定因素。但受訪學者認為，中美關係反而會趨向戰略穩定，因為「中國不會低估美國實力、美國會繼續給中國面子和裏子」，中美元首近期會面計劃大概率不變。



伊朗被視為中國在中東的重要戰略夥伴，兩國在2016年建立「全面戰略夥伴關係」。在美國2月28日攻擊伊朗之前，路透社報道稱，伊朗同中國接近達成CM-302超音速反艦導彈採購協議。中國外交部發言人毛寧3月2日在例行記者會上，指相關報道不實。

根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）數據，伊朗約九成石油出口中國，不僅讓北京獲得廉價石油，也得以在中東建立戰略影響力。西方媒體曾報道，中伊2021年簽署25年合作協議，中國同意向伊朗投資4000億美元（約3.1萬億港元），以換取穩定的石油供應。

美國和以色列聯手襲擊伊朗後，外界關注中國在中東的戰略利益受損，會否導致美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月底訪華計劃生變。根據中國外交部官網，毛寧3月2日回應媒體提問時重申，中美就兩國元首互動保持着溝通，至於具體問題，則沒有可提供的訊息。

上海國際關係學者沈丁立和新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江均認為，中美關係今年大體趨穩定，特朗普訪華大概率不會因美國襲擊伊朗而生變。

李明江說，中國外交部第一時間的回應，並沒有使用「譴責」兩字，顯示中國保持克制，不希望伊朗事件對中美重大雙邊外交活動產生負面影響。

沈丁立則從三方面判斷，中美關係不但不會被中東亂局打亂，反而會更趨穩定。

他向《聯合早報》分析，美國和以色列充分掌握情報並襲擊伊朗後，中國不會低估美國實力；特朗普相信會繼續給北京面子和裏子，訪華之前在台灣軍售上保持克制，並尋求與中國交換利益。從長線看，美國雖以中國為唯一競爭對手，但採取穩健做法，繼續穩定對華關係，同時漸次消蝕中國的核心朋友圈。委內瑞拉、伊朗等中國的戰略夥伴正被美國所困，古巴政權也面臨生存挑戰。美國還逼迫烏克蘭永遠放棄被佔國土，以便離間中俄並從歐洲脱身。

沈丁立說，中美兩國關係是否穩定，取決於兩個因素。一是雙方實力對比，二是彼此理性程度。他判斷，美國拿下委內瑞拉及襲擊伊朗後，沒有改變中美本來就有的穩定並改善雙邊關係的共同需求。雖有觀察家判斷，美國或以優勢心態展開訪華行程，但特朗普的心理特質會讓他表現出另類謙卑，以顯示其「交易藝術」。

他評估，中美元首會晤或不會有太多成果，但也不會沒有成果。「台灣問題有議價空間，北京能得到多少，取決於美國能換來多少」，但美國絕無可能同意就台灣問題發表中美第四個聯合公報。

研究美國和中東的清華大學學者文晶認為，美國攻打伊朗，不意味中美談判的天平將往美國傾斜。她說，美國開戰的合法性受國際質疑，一旦陷入地面戰，美國軍力將受到極大消耗，對美國反而不利，「在歷史上，中東就是帝國的墳墓」。

美國哈德遜研究所中東和平與安全中心高級研究員里布瓦（Riboua）則認為，伊朗問題的核心是中國，北京多年來投入數十億美元將伊朗打造成「結構性戰略資產」，以此消耗美國在太平洋的軍事資源。

她撰文稱，美國對伊朗發起攻勢是美中競逐的序幕、美國重啟印太世紀的開端。美國移除伊朗政權，其實是在移除北京在台海劇本中的棋子，否則中東將永遠成為北京設計的第二戰線。

李明江則判斷，美國攻打伊朗的戰略意圖不一定針對中國，但實際後果確實可能導致中國在亞太面對更大壓力。他說，伊朗問題、伊核問題多年來消耗美國很多政策和軍事資源，一旦伊朗局勢往美國樂見方向走，華盛頓投放在中東的資源就可以轉移到亞太，衝擊中美在亞太的戰略博弈。

美國大西洋理事會中國研究中心非常駐研究員宋文笛認為，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被活捉和伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）被斬首，對中國最大警示：美軍的科技優勢和美國散布在全球各區域盟友網絡的戰時後勤優勢，「依然可觀」。

新加坡國立大學中東研究所研究員林婧則認為，美國越來越傾向於把軍事行動、制裁工具、金融監管和能源政策整合為一套聯動機制，這意味中國海外利益面臨的風險，已經不僅來自東道國內部局勢或區域穩定，也要緊盯着域外大國動向。

