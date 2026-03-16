英媒：特朗普警告北約　若不協助美國對抗伊朗「前景堪憂」

美國總統特朗普（Donald Trump）3月15日接受英媒訪問時警告稱，假如盟友就伊朗問題上不幫助美國，一同打通霍爾木茲海峽，北約將面臨「非常糟糕的未來」。



特朗普周四表示：「霍爾木茲海峽的受益者理應幫助確保這條海峽不會發生任何不好的事情。」他稱，與美國不同，歐洲和中國都嚴重依賴來自波斯灣的石油。特朗普還說：「如果我們沒有得到任何回應，或回應是負面的，我認為這對北約的未來將非常不利。」

特朗普還指，美國盟友應該向霍爾木茲海峽派遣掃雷艇，因歐洲擁有的掃雷艇數量遠超美國。他還希望「有人能清除伊朗沿岸的不法分子」。他又暗示，歐洲特種部隊或其他軍事力量能夠協助清除在波斯灣地區使用無人機和水雷製造麻煩的伊朗。

2026年3月7日，羅嘉山油輪停泊在阿曼馬斯喀特，正值美以與伊朗衝突期間，伊朗誓言封鎖霍爾木茲海峽。（Reuters）

與此同時，他稱有可能會推遲本月底與中國國家主席習近平的峰會，因為他正在敦促北京協助疏通霍爾木茲海峽這條關鍵航道。

美國和以色列上月底向伊朗發動襲擊後，霍爾木茲海峽實際上已被伊朗封鎖，引發全球經濟對新一輪油價衝擊的擔憂。