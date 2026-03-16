伊朗局勢｜科威特媒體：穆傑塔巴已秘密送往莫斯科接受腿部手術

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）自被推舉上任以來，從未有公開露面，各種傳言滿天飛。科威特媒體Al-Jarida報道，穆傑塔巴已被緊急送往莫斯科接受腿部手術，並指手術由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）親自安排。



2024年10月1日，時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei，不在圖中）次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）訪問位於德黑蘭的真主黨辦公室。（Reuters）

報道稱由普京親自安排

英國《鏡報》、英國《每日郵報》等多家媒體3月15日報道，根據科威特媒體Al-Jarida的說法，56歲的穆傑塔巴2月28日在空襲中受傷，由於伊朗遭受美國和以色列的持續攻擊，其傷勢無法在伊朗得到治療。

Al-Jarida的報道稱，普京在近日一次通話中向伊朗方面提出，安排穆傑塔巴到莫斯科接受手術，穆傑塔巴當晚便搭乘俄羅斯軍用飛機離國，整個安排高度保密。他抵達莫斯科後，於普京的總統府接受手術，且取得成功。此報道未獲任何官方證實，僅指相關消息來自「一位與伊朗新任最高領袖關係密切的高級官員」。

2026年3月4日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線主持召開政府成員會議。（Reuters）

特朗普日前質疑穆傑塔巴已死

另外，英國《太陽報》報道，獲得一位消息人士轉發的秘密短訊，該短訊原本發送給一位流亡英國的異見者，內容指穆傑塔巴失去了一條或兩條腿，肝臟或胃部破裂，顯然處於昏迷狀態。英國《每日郵報》稱，穆傑塔巴有可能對目前的戰事，以及自己成為伊朗新領袖，根本並不知情。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月14日曾稱，「我甚至不知道他是否還活著。到目前為止，還沒有人能找到他（穆傑塔巴）。」他又補充說：「我聽說他（穆傑塔巴）已經不在人世，如果他還存活，就應為其國家做一件非常明智的事情，那就是投降。」

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地發表演說。 （Reuters）

新華社：穆傑塔巴透過Telegram重申要向敵人索償

新華社報道，穆傑塔巴15日深夜透過Telegram發布消息，重申伊朗無論如何都將向敵人索償。如果敵人拒絕賠償，伊朗將沒收相應價值的資產；如果無法沒收，伊朗將摧毀同等價值的資產。