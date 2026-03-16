伊朗女足隊長撤回澳洲庇護申請　知情人士：球員家人遭施壓

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）周日（3月15日）報道，伊朗女足隊長甘巴里（Zahra Ghanbari）撤回了向澳洲尋求庇護的申請，她是該代表團中第五位改變主意、放棄留澳的成員。



這些足球員最初尋求庇護，是因為她們擔心球隊在亞洲盃首場比賽中奏國歌時保持沉默會面臨懲罰。

2026年3月10日，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）當日在社交媒體X上傳照片，其中可以看到最初在澳洲尋求庇護的伊朗女足成員。（X@Tony_Burke）

流亡海外的伊朗前國家五人制足球（Futsal）運動員阿米尼（Shiva Amini）周日在社交媒體X上發文披露了球員們改變決定的背後隱情。她表示，伊朗足總與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相互勾結，正系統性地向這些球員的家人施加巨大壓力。

阿米尼直言：「由於家人受到的威脅變得難以忍受，恐嚇也愈演愈烈，一些球員決定返回賽場」。

伊朗媒體對甘巴里的決定表示歡迎，伊朗伊斯蘭共和國通訊社稱她「回到了祖國的懷抱」， 伊朗體育部在一份聲明中表示，「伊朗女足國家隊的民族精神和愛國主義挫敗了敵人針對這支球隊的陰謀」，並補充說，澳洲政府「正在特朗普的領域裏玩耍」。

澳洲政府證實球員們的撤回決定，並強調已盡最大努力保障這些球員的合法權益。澳洲內政部長伯克（Tony Burke）表示，「雖然澳洲政府可以確保提供各種機會，但我們無法消除球員們做出這些艱難決定時的複雜背景。」