法國地方選舉首輪投票出爐　極右與極左政黨表現強勁

法國周日（3月15日）舉行市政選舉首輪投票，結果顯示，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼國民聯盟（Rassemblement National, RN）與梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）領導的激進左翼「不屈法國」（La France Insoumise, LFI）表現強勁，有望大改執政版圖。



國民聯盟成功守住靠近西班牙邊境、人口約12.1萬的佩皮尼昂（Perpignan）市長職位，並在土倫（Toulon）與卡爾卡松（Carcassonne）取得高票。在尼斯，2024年脫離傳統右翼共和黨轉投國民聯盟的喬蒂（Éric Ciotti）得票領先，有望奪下該市。

「不屈法國」在北部城市魯貝（Roubaix）得票領先，有望贏得市長職位，並在圖盧茲、里爾及利摩日等城市取得佳績。在巴黎，左翼聯盟候選人格雷瓜爾（Emmanuel Grégoire）得票領先於右翼前文化部長達帝（Rachida Dati）。「不屈法國」巴黎候選人奇基魯（Sophia Chikirou）亦進入第二輪，她表示願組成「反法西斯陣線」以阻止右翼勝出。

2026年3月15日星期日，法國總統馬克龍和夫人布麗吉特在法國勒圖凱-巴黎海灘出席法國市政選舉第一輪投票。（Reuters）

在法國第二大城市馬賽，主打打擊毒品犯罪、恢復「秩序」的國民聯盟候選人阿利西奧（Franck Allisio）與現任左翼市長佩恩（Benoît Payan）同獲約35.4%選票，將進入第二輪決選。

前總理菲利普（Édouard Philippe）在勒阿弗爾（Le Havre）首輪得票強勁。里昂現任綠黨市長杜塞（Grégory Doucet）得票亦高於預期。第二輪投票將於3月22日舉行，結果將影響各黨進軍總統大選的氣勢。