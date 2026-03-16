英美民調：特朗普政策一手推動　美國四大盟友轉向中國

美國《政治報》（Politico）與英國民意調查公司Public First聯合開展的民調顯示，美國四個主要盟友——加拿大、德國、法國和英國的民眾，對美國的信任度持續下降，正逐漸轉向中國。這一轉變的主要誘因被認為是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的外交政策。



核心民調結論：盟友更傾向依靠中國

據POLITICO報告顯示，加拿大和德國多數受訪者表示，拉近與中國的關係，是因為美國可靠性下降；法國38%、英國42%的受訪者也持相同觀點。

報告指出，特朗普推行的「美國優先」理念，包括拖延對烏克蘭的援助、威脅制裁北約盟友、退出多個國際機構，還通過懲罰性關稅、不當言論等，加劇了與主要盟友的緊張關係。

拜登政府前副助理國務卿藍墨客（Mark Lambert）直言，美國政府的霸淩姿態助長了中國的敘事，華府如今只關注自身利益，不再與中國合作。

圖為2026年3月11日，特朗普在馬里蘭州安德魯斯空軍基地發言。 （Reuters）

行動落地：與中國加強經貿合作

民調反映的傾向已轉化為實際行動。今年1月，加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布渥太華（Ottawa）與華盛頓存在「裂痕」，並隨即與北京達成貿易協定。

此後，英國與中國簽署多項高價值出口協議；法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）近期訪華後，也帶回了中國採購歐洲產品的訂單，突顯盟友與中國經貿聯繫的深化。

圖為2026年2月25日，習近平在北京釣魚台國賓館會見訪華的德國總理默茨。（Pool via REUTERS）

年輕群體：轉向中國的重要力量

報告顯示，18至24歲的年輕受訪者，比年長群體更支持與中國建立緊密關係。中國社科院歐洲研究所的研究顯示，近70%的18至25歲歐洲年輕人，通過社交媒體獲取中國相關資訊。由於TikTok等平台的影響，他們接觸的中國相關資訊多偏向正面。

歐洲對外關係委員會（ECFR）研究員巴丘爾斯卡 (Alicja Bachulska)指出，年輕人反感美國對中國的片面描繪，進而轉向認可中國，是對美國政治現狀不滿的一種表達。

圖為2026年1月16日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在北京出席晚宴時發表講話。（Reuters）

科技競爭：認可中國領先優勢

此外，四個盟國的受訪者普遍認為中國科技正在領先，比如中國的設計已成為電動汽車、太陽能電池板的全球標準；而在人工智能領域，中國投入鉅資研發、吸納人才，多數受訪者認為中國更可能率先開發出超級人工智能。

曾在拜登政府時期擔任美國駐北京大使館副館長的貝莎蘭（Sarah Beran）表示：「全球對中國科技和創新主導地位的看法確實發生了轉變」。

中國科技企業字節跳動標誌。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo）

目前，在加拿大、德國、法國和英國，約有一半的受訪者認為中國正在迅速崛起成為超級大國。相反，63% 的美國受訪者認為美國將在十年內保持主導地位，這反映出美國與其歐洲盟友之間對全球權力動態的看法存在重大差異。

報告指出，目前有人擔心，美國盟友認為中國會超越美國成為全球超級大國的這種想法，可能會加速北京的崛起。