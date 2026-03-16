阿聯酋航空否認強制要求職員宿舍待命　強調員工福祉為首

《AFPBB News》報道阿聯酋航空（Emirates）威脅員工在宿舍待命、「敢離開就會被列入黑名單」甚至被開除後，阿聯酋航空3月16日向《香港01》確認，有關指控完全失實，公司強調高度重視機組人員的安全，一直致力確保其安全不會受到任何影響。



報道指，隨着中東軍事衝突持續升級，在杜拜工作的韓國空服員焦慮情緒日益高漲。知情人士透露，阿聯酋航空單方面要求員工必須在宿舍待命，若擅自返國將立即開除、列入黑名單，此舉引發家屬呼籲政府採取行動。

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阿聯酋航空16日向《香港01》確認，有關指控完全失實。阿聯酋航空在聲明中稱：「我們高度重視機組人員的安全，一直致力確保其安全不會受到任何影響。」

聲明指：「隨着阿聯酋區內空域局部重新開放予商業航班，航班服務已陸續恢復運作，阿聯酋航空機組人員在安全許可的情況下，需返回工作崗位，以配合航班營運。」

阿聯酋航空稱：「在此期間，機組人員仍可申請外遊及休假，我們會盡力作出配合。阿聯酋航空確認，任何機組人員於此期間申請休假，均不會因此受到任何處分。」

聲明還說，阿聯酋航空亦為有需要的機組人員提供多項支援服務。團隊每天設有開放諮詢時段，讓機組人員提出任何問題或疑慮。同時，機組人員亦可透過「阿聯酋航空員工支援計劃」熱線或電郵取得協助，這項免費、保密的服務全天候24小時為所有員工提供支援。此外，所有員工亦可透過阿聯酋航空集團綜合健康及福祉計劃Sehaty，獲得身心健康方面的支援與資源。

阿聯酋航空亦表示：「作為國際航空公司，我們始終將員工的福祉置於首位，深知他們的安全與身心健康對阿聯酋航空的成功至關重要。我們為擁有世界頂尖的機組人員團隊感到自豪，他們一直為乘客提供專業卓越的服務，並協助維持阿聯酋航空一貫的乘客安全標準。我們亦持續收到顧客的正面回饋，充分體現機組人員的專業與敬業精神。 」