阿聯酋航空500名韓籍空服員被困杜拜　傳遭威脅「敢返國就開除」

撰文：TVBS新聞網
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中東戰火無情，許多人的生活大受影響！阿聯酋航空（Emirates）傳出約500名韓籍空服員被逼在宿舍待命，公司威脅員工「敢離開就會被列入黑名單」，甚至被開除，讓許多空服員擔憂被戰火波及，又無法離開回家。

公司威脅列黑名單　空服員進退兩難

《AFPBB News》報道，隨着中東軍事衝突持續升級，在杜拜工作的韓國空服員焦慮情緒日益高漲。知情人士透露，阿聯酋航空單方面要求員工必須在宿舍待命，若擅自返國將立即開除、列入黑名單，此舉引發家屬呼籲政府採取行動。

傳阿聯酋航空（Emirates）威脅500名韓籍空服員，要求他們在杜拜待命，若離開就會被列入黑名單。圖為2026年3月2日，阿聯酋航空兩架客機在杜拜機場停泊。（Reuters）

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報道指出，一旦被列入黑名單，未來恐怕會被禁止入境或過境阿聯酋。以航空業而言，知情人士透露，無法經過杜拜這個國際航空樞紐，實際上會直接影響機組人員的職業前景。儘管杜拜往來韓國仁川的航線仍正常營運，但韓國空服員似乎無法搭機返國。

除了被解僱的擔憂外，報導指出，若空服員被認定為無故離職，公司或金融機構可能會以「未償還本地信用卡」等理由對其提起刑事訴訟。潛在解僱、官司與對戰火的擔憂，都讓韓國空服員的心理壓力極大。

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