中國大使領館呼籲　在阿聯酋公民勿拍攝導彈和無人機襲擊現場

一名英國遊客在杜拜度假期間因涉嫌拍攝伊朗導彈來襲而遭當局拘留後，中國駐阿聯酋大使館3月16日發消息，稱在當前地區局勢背景下，阿聯酋政府有關部門多次警告當地民眾切勿拍攝、發佈或傳播記錄導彈和無人機襲擊事件現場或所造成損害的圖片和影片，切勿發布和傳播具有誤導性、虛假內容等資訊，有關行為可能造成公眾恐慌或損害阿國防措施，違者將承擔刑事責任。



公告稱，近日，已有數十名外籍人員因違反上述要求被阿方執法部門逮捕並移交審判。

中國駐阿聯酋使領館提醒在阿中國公民嚴格遵守當地法律和政府有關要求，切勿拍攝導彈和無人機襲擊事件現場或機場、港口、軍事設施等敏感區域的影片和照片，切勿在社交媒體上發佈或傳播具有誤導性、可能造成恐慌、虛假內容等資訊。

2月28日，在阿聯酋杜拜，伊朗飛彈攻擊後，防空系統展開行動，空中留下硝煙。（Reuters）

一名60歲英國遊客在杜拜度假期間，因涉嫌拍攝伊朗導彈來襲而遭當局拘留，並被起訴違反了一項禁止分享可能擾亂公共安全內容的法律。他成為在阿聯酋被控違反網路犯罪法的20名被告之一。英國外交部證實正向其家屬提供協助。

杜拜當局此前已多次警告遊客、網紅和外籍人士，不要在網上發佈有關衝突的畫面或評論。根據該國網路犯罪法，任何被視為危害「公共秩序」、」國家統一「或國家聲譽的材料，最高可處以7.7萬美元（約60萬港元）的罰款或監禁。

法律援助組織「杜拜被拘留者」 （Detained in Dubai）確認正在協助這名英國人的家屬。組織負責人Radha Stirling,表示，許多人未能理解當局對此類事件的重視程度。