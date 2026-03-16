美航空公司高層促恢復國土安全部撥款 稱航旅淪為政治博弈犧牲品
撰文：陳楚遙
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美媒報道，包括美國航空、達美航空、西南航空和捷藍航空在內的美國航空公司行政總裁3月15日敦促國會恢復對國土安全部（DHS）撥款，採納兩黨共同支持的方案，在政府局部停擺期間，向國土安全部轄下的運輸安全管理局（TSA），包括機場安保人員在內的聯邦航空工作人員支付工資。
此次部份停擺僅影響國土安全部。因民主黨反對其移民執法策略，該部門撥款受阻。自2月以來，全美各地機場的數千名TSA員工被迫無薪工作，需待政府重開後才能補發薪資。
「隨著政府再次陷入停擺，航空旅行又一次淪為政治博弈的犧牲品。」這些高層在周日（3月15日）發表於《華盛頓郵報》的公開信中寫道。
信中呼籲國會通過《航空資金償付能力法案》與《航空資金穩定法案》，保障空中交通管制員在停擺期間仍可獲得報酬；同時敦促批准《保障美國航空安全法案》，將相同保障擴大到TSA人員。
隨著春假、2026年國際足總世界盃、美國建國250週年慶典活動等節點臨近，航空業面臨巨大挑戰，美國航空公司預計今年春季將迎來1.71億名乘客。
上週，國土安全部在X平台發布消息稱，自政府部份停擺開始以來，已有300多名TSA人員辭職。
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