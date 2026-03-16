路透揭露塗鴉大師Banksy真身　曾多次化名遊歷諸國

路透社3月13日發布特別調查報告，指國際知名街頭藝術家Banksy的真實身份是英國布里斯托藝術家甘寧咸（Robin Gunningham），其後為隱匿身份已改名為瓊斯（David Jones）。



調查指出，甘寧咸於2000年9月在紐約因塗改時裝品牌Marc Jacobs廣告板被捕，其親筆供詞與法庭文件均署名本名。報告亦發現，他於2008年在前經紀人安排下，合法改名為極其普通的「大衛瓊斯」（David Jones）。

這張2025年12月22日攝於英國倫敦市中心的照片中，可以看到疑似是英國著名匿名街頭塗鴉藝術家Banksy（班克西）的新壁畫作品。（Reuters）

2022年10月，一位同名同生日者與英國天團Massive Attack的主音Robert Del Naja同時由波蘭入境烏克蘭，隨後當地出現Banksy塗鴉，證實Del Naja是其作畫夥伴，而非Banksy本人。

Banksy的律師史蒂芬斯（Mark Stephens）回應稱，報告中許多細節不正確，並強調匿名對保護藝術家免受威脅及維護其言論自由至關重要。此前，英國《星期日郵報》早在2008年即指認甘寧咸為Banksy，但未獲證實。

資料照片：2007年2月2日，在倫敦奧林匹亞蘇富比拍賣行，一名畫廊技術人員正在調整班克斯的作品《氣球女孩》。（Reuters）

Banksy作品在次級市場總銷售額估計達2.5億美元（約19億港元），最著名的作品之一是《手持氣球的女孩》，這是一幅簡單的模板畫，畫中一個年輕女孩放開了一個紅色的心形氣球，在一次民意調查中，這幅畫被評為英國大眾最喜歡的英國藝術作品。

2018年其畫作《女孩與氣球》（Girl with Balloon）在蘇富比拍賣會上自毀後，更名為《愛在垃圾桶》（Love is in the Bin）並以約2500萬美元（約1.95億港元）售出。