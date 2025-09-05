《班克斯：無處不在》展覽：遊走斑駁牆面下　探索Banksy創作現場

位於深圳蛇口的海上世界文化藝術中心（SWCAC），於2025年8月9日至11月16日期間展出《班克斯：無處不在》展覽。

本次展覽由海上世界文化藝術中心與Artunes舉辦，作為全球最具影響力、話題性的、最神秘的藝術家之一Banksy（班克西／班克斯）在中國內地的首個大型個人展，為觀眾呈現約110件作品，包括《女孩與氣球》在內的34件受PCO認證的代表性版畫原作，及其創作的數十件物件、錢幣等作品，並展出其珍貴的創作影像資料及文獻。同時精心打造多個大型街頭壁畫裝置，還原Banksy個人工作室、塗鴉盥洗室等多個場景。



Banksy 自上世紀九十年代起在英國布里斯托初露頭角。他曾採訪中提到，爸爸是名影印機工人，自己雖未經正統訓練，但受八十年代中期塗鴉風潮影響而開始創作。

其作品多為模板拓印而成，題材常涉及氣候危機、反消費主義、兒童福利、動物權利等社會議題。他以塗鴉的方式探討社會議題，引發全球數千萬人共鳴，雖然嘩眾取寵、謀取商業利益的質疑聲不斷，但他仍被推舉為英國最偉大的藝術家榜首，也是《時代周刊》中全球最具影響力的一百位人物之一。

「Banksy 班克斯：無處不在」展覽。（主辦方供圖）

Banksy的創作從不局限於畫廊或美術館。他將城市視為巨大的公共畫布，使用廢墟牆面、路牌、消防栓、垃圾箱等進行塗鴉創作，回應一切社會需要或應該解決的困難問題。他以極具沖擊力的視覺符號介入公共空間，讓牆面成為社會討論的起點。

「班克斯：無處不在」展覽將會展出Banksy逾110件最具標誌性的版畫、塗鴉與影像物品等，觀眾可了解其如何解構消費主義、泛娛樂化與邊緣群體等諸多社會議題，並延續柏林、格拉斯哥、巴黎等系列Banksy展覽的線索，同時復原他所曾停留的原始街區。展覽特別設置10個主題場景，集中呈現Banksy最具代表性的創作現場與視覺符號。

展覽將給與觀眾化身Banksy的權力，走進其創作的深夜街區時空，真實還原街頭創作氛圍，如同走入Banksy親筆塗寫的城市角落。

「Banksy 班克斯：無處不在」展覽。（主辦方供圖）

班克斯：無處不在

展期：2025.8.9-11.16

展覽地點：海上世界文化藝術中心L1濱海展館

地址：深圳市南山區望海路1187號

展覽開放時間：周一至周五（10:00-19:00）周末及節假日（10:00-21:00）

