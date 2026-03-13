美國為保以色列打光彈藥？全球軍資急調中東　盟友慘淪食物鏈末端

首先，我們把最近的一些訊息組合在一起。



1. 美國彈藥庫吃緊，但預警被無視：早在美國對伊朗開戰前，負責這次軍事行動的參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）就警告特朗普（Donald Trump，又譯川普），與伊朗的長期衝突可能會耗盡美國的精確制導武器儲備。這些武器儲備在援助烏克蘭以及美國政府在至少七個國家的其他軍事行動後，已經消耗殆盡。但特朗普完全忽略了這條訊息，並且對外宣傳說美國有足夠的彈藥可以打永久戰爭。

點擊瀏覽美伊局勢相關消息及圖片：

+ 34

2. 伊朗的不對稱消耗戰，快速耗盡美國庫存：開戰以來，對伊朗的大規模空襲和防禦反擊讓美軍迅速消耗了大量高價值彈藥庫存，包括進攻性精確制導彈藥和防禦性攔截導彈。

據美國媒體報道，美以對伊朗作戰的前36個小時，就消耗了超過3,000枚精確制導武器和攔截彈，價值超過60億美元；短短10天內，美國和以色列已經用掉了佔全球庫存四分之一的「薩德」（THAAD）攔截導彈。最痛苦的是，伊朗大量發射造價只有3萬美元的無人機，為了對付每架無人機，美以聯軍都要發射數枚攔截導彈，而每枚攔截彈的造價都在數百萬美元。這是一個算不過賬來的非對稱消耗戰。專家普遍分析，美國的彈藥庫存已經下降到危險水平，戰爭如果再持續幾周，許多彈藥可能面臨嚴重短缺，甚至接近耗盡。

3. 美國軍工供應鏈的致命弱點，及補充產能的無力：從去年美軍打擊胡塞武裝及轟炸伊朗時就可以看出，美國軍火消耗速度遠遠超過了補充速度。光是頭兩天打掉的彈藥，已經需要數月甚至數年的時間去補充。

但真正致命的是，這些高端武器的制導套件，往往都依賴高性能部件，而這些部件只能用稀土和其他類型的關鍵礦產製造。而在這個市場，中國佔主導地位。舉個例子，美國在卡塔爾的AN/FPS-132雷達和巴林的AN/TPS-59雷達都已經被伊朗摧毀。而雷神公司（Raytheon）要製造一台新的AN/FPS-132雷達，需要5到8年，成本11億美元；洛歇·馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德．馬丁）公司要替換AN/TPS-59，至少1到2年，成本在7,500萬美元。

2010年10月31日，中國江蘇省連雲港一港口，工人運送含有稀土元素的土壤出口。(Reuters)

但最要命的是，這兩種雷達都需要77.3公斤鎵。鎵並不是從單獨的礦產中開發出來的，而是鋁產業的衍生品——你必須有一個龐大的鋁產業，才有生產鎵的基礎。目前，鎵的全球供應裏98%都掌握在中國手裏。而中國已經對美國的軍工企業及軍事用途實施兩用物項出口限制，如果買不來材料，就無法生產。在戰時，這些就是「要不來、買不來、討不來」的關鍵資源。

4. 美國盟友的擔憂——全球威懾力的崩塌：美國國會和盟友已經公開表達擔憂，擔心在伊朗這樣打下去，會削弱美國全球威懾力。因為美國的盟友夥伴都把自己的國防外包給了美國，指望美國的彈藥庫，依託美國的產能。伊朗戰爭一打，人們發現美國不僅沒有庫存，還沒有完整的國防產業基礎。

美國海軍戰爭學院教授霍姆斯（James Holmes）上個月在「國家利益」網站發表文章說，在下一次太平洋戰爭中，美國就是二戰時的日本帝國：只能在第一波攻擊裏能夠展示實力，然後在之後的國防工業、產業體系和供應鏈競爭裏被徹底碾壓。

5. 美國的「拆東牆補西牆」：在快速消耗庫存的同時，盟友看到了各種不祥的信號。《華盛頓郵報》報道，五角大樓正在將「愛國者」及「薩德」導彈防禦系統以及一些火炮從韓國運往中東，用以加強對伊朗無人機和彈道導彈襲擊的防禦。

韓國媒體報道，一些導彈發射裝置已經從烏山空軍基地運出。（實際上，去年美國已經從韓國調走了「愛國者」導彈組件和相關人員，用於支援中東防禦。）同樣的，外電報道，美國把駐紮在日本的兩艘導彈驅逐艦部署到了阿拉伯海，以支持對伊朗的軍事行動。美國轉移關鍵軍事資產的行為，當然讓韓國和日本十分擔憂，但他們對此無能為力。韓國總統李在明10日對媒體表示，韓國無法阻止華盛頓對駐紮在該國的武器進行重新部署。

【延伸閲讀】美伊開戰拖累韓國失薩德 青瓦台最擔心反而是三件事？（點擊放大瀏覽）

+ 4

6. 中央司令部與印太司令部的內部資源爭奪戰：由於全球軍事資源捉襟見肘，美軍負責這次伊朗衝突的中央司令部（CENTCOM）與負責亞洲和中國事務的印太司令部（INDOPACOM）之間發生了激烈的爭執。中央司令部要求把更多的「愛國者」導彈從印太地區緊急調往中東，印太司令部則強烈主張把這些資源留在亞洲，「以防與中國開戰」。韓國和日本只是外圍的「受害者」，美軍的兩個司令部則直接展開了爭奪有限軍事資源的博弈。最終誰能夠佔上風呢？當然是中央司令部。

7. 「難兄難弟」歐洲：同一幕也在歐洲上演。美國正在把部署在歐洲的武器資源調往中東。本來，歐洲盟國在支持烏克蘭時已經耗費了大量資源，正在努力重建庫存，但五角大樓卻優先把武器——甚至包括那些已經售予歐洲國家的系統——轉用於伊朗戰爭。歐洲國家擔心自身防禦能力因此受損，並對美國的國防承諾產生重大疑慮。

8. 烏克蘭的艱難處境：澤連斯基（Volodymyr Zelensky）日前表示，美國給盟友提供的防務資源本來就有限，如果伊朗戰爭拖下去，將耗盡關鍵防空導彈的庫存，減少對烏克蘭的供應，從而會影響到俄烏戰場，讓俄羅斯從中獲益。

【延伸閲讀】美以聯軍襲伊朗害了烏克蘭？波斯灣危機持續愈長或對俄羅斯愈有利（點擊放大瀏覽）

+ 3

問題是，特朗普政府從頭到尾就沒想給烏克蘭提供資源，而想退出俄烏戰爭。伊朗戰事告急，美國立即反過來要求烏克蘭調派專家團隊到中東，協助美以應對伊朗「見證者」（Shahed，又稱沙赫德）無人機襲擊。澤連斯基只能配合，他的算盤是，通過幫助美以生產低成本的攔截無人機，換回更多的高端武器，例如「愛國者」導彈。問題在於，烏克蘭和俄羅斯打了四年仗，連自己都無法保護自己，如何還有產能和資源幫助美國和以色列？

9. 放棄烏克蘭、間接支持俄羅斯：對於烏克蘭和歐洲來說，更要命的是，為了緩解當前石油供應鏈斷裂帶來的壓力，美國允許印度等盟友增加從俄羅斯採購石油的規模。這個做法旨在穩定全球油價和供應，但同時也間接支持了俄羅斯經濟，讓澤連斯基和歐洲盟友叫苦不迭：為了支持伊朗戰事，美國實際上犧牲了烏克蘭、犧牲了歐洲。

10. 中東也分三六九等，以色列優先：你以為美國把資源調往中東，是為了保護阿拉伯盟友、保護美國資產、保護全球油氣供應鏈嗎？並非如此。由於資源太過有限，美國只能把防禦系統都集中用於保護以色列。過去十天的戰事顯示，它不僅無力保護海灣阿拉伯國家的基礎設施，甚至無力保護美國自己的軍事基地、資產及人員。海灣阿拉伯國家要重新考慮自己的地緣政治與經濟戰略。

以上是消息彙總。

在美國的歐洲、印太盟友「哀鴻遍野」的時候，有一個國家卻十分滿意，因為一切都按照劇本推進。這個國家當然就是以色列——因為美國的全球軍事資源都被用於優先服務一場本質由以色列發起的伊朗戰爭。

這時，再回頭看去年以來特朗普政府在俄烏和中東的操作就非常有意思了，一切似乎都更有頭緒——服務以色列。

美國總統川普的女婿庫什納（左）與美國特使威特科夫（右），於2026年1月22日在瑞士達沃斯，與第56屆世界經濟論壇（WEF）一同參與美國總統川普和平委員會的創始公告，該倡議旨在解決全球衝突。（Reuters）

特朗普派出主持俄烏談判、伊朗談判（以及更早的，加沙談判）的代表，居然不是美國國務卿，而是這兩位——女婿庫什納（Jared Kushner）、密友威特科夫（Steve Witkoff）。庫什納在白宮甚至沒有正式職務；威特科夫則是「中東特使」，對特朗普本人負責。這兩人，有三個共同點，其一，都是特朗普身邊人（家屬或朋友），其二都是曼哈頓房地產商背景，其三，也是更重要的一點，他們都是親以色列的猶太人，對以色列忠誠，以推動以色列的事業為使命。

當今關係世界和平的兩個大事，一個俄烏，一箇中東。美國在其中扮演最關鍵的角色——沒有美國支持北約東擴，就不會有俄烏戰爭；如果沒有美國為以色列撐腰，也不會有一切的中東戰事。而特朗普委派代表美國處理這兩件大事的，是兩個猶太裔親信。

國務卿魯比奧（Marco Rubio）當然非常鬱悶。他也算是一個資深的參議員了，常年把精力放在國際事務上（最主要的精力都在反華），2016年還參與競選過總統，但敗給了特朗普。經過多年反覆，他終於看清，「美國優先」的民粹右翼才是美國的歷史趨勢，與特朗普和解，好不容易混進了特朗普第二任政府，當了一把國務卿。結果，俄烏、加沙、伊朗，所有這些真正的大事，他一個未能參加，很多時候甚至全然不知情，在國會和媒體面前一問三不知。

因為他確實不知道啊。

這可能是美國曆史上最窩囊的國務卿。被排擠和羞辱的魯比奧，不時就會射出暗箭，成了一個「高級黑」。

2026年2月26日，美國國務卿魯比奧前往聖克里斯多福和尼維斯出席加勒比共同體會議。（Reuters）

去年11月，他在電話中私下告訴多名兩黨參議員，俄烏談判中的「28點計劃」，本質上是俄羅斯的「訴求清單」，內容都是俄方輸入的，而不是美國的原創提案。這相當於承認了特朗普政府完全偏袒俄羅斯，在美國和歐洲引起了巨大的爭議。魯比奧在捅了簍子以後公開否認，說參議員可能「誤解」了他的話。不久後，媒體還原了真相——這個28點計劃就是普京密使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在威特科夫的家中，花了幾週時間談出來的，內容大多是俄羅斯輸入。魯比奧當然沒有參與其中。

對伊朗開戰以來，魯比奧又放了一發暗箭。他對國會和媒體表示，美國知道以色列執意要單方面打擊伊朗，作為回應，才選擇對伊朗先發制人。這無異於承認了美國被以色列裹挾加入戰爭。這個說法給白宮帶來了巨大的麻煩，特朗普政府不得不努力對外澄清。

都是魯比奧放的暗箭。

至於他為甚麼要這麼做，也可以理解：在所有這類核心國際談判上，至少在最核心的環節，這個國務卿始終是被邊緣化的，因此他心生不滿也實屬正常。但是，你也不想想，這麼大的事能交給你麼。必須牢牢把握在特朗普自己手裏。而且在猶太人手裏。

回過頭來看，擔任加沙談判、俄烏談判和伊朗談判美方代表的庫什納和威特科夫，到底扮演了甚麼角色？基本可以歸結為一點：這兩名親以色列的美國猶太人，不只是以色列的盟友，甚至可以說是以色列政府可以擺佈和操縱的「棋子」。

就俄烏問題來說，兩人都在削弱烏克蘭在談判中的地位，犧牲烏克蘭的利益。他們要確保美國不再向烏克蘭提供更多的資源，儘早結束戰爭。這些資源，包括美國有限的軍事資產，也包括美國能夠投入海外事務的經濟資源。對於美國及其盟友來說，資源是有限的，爭奪資源是一場零和遊戲。

在不涉及以色列的情況下，兩人看上去是「美國優先」，儘可能減少美國對外提供資源；在涉及以色列的情況下，兩人則服務於「以色列優先」，儘可能把更多的資源導向以色列。

而實際上，從2025年初到現在，圍繞加沙、俄烏、伊朗的談判和衝突，一直都是並行進行的——這些地緣政治議題從來都是相互關聯、相互影響、相互作用，並非彼此割裂的，也從來都和以色列有關係——美以圍繞加沙的談判勢必牽扯伊朗；加沙談判的經驗直接被借鑑到俄烏。在推進這些談判的時候，庫什納、威特科夫和他們的匯報對象特朗普，都必須時刻考量美國有限資源的分配。

2026年2月17日，美俄烏新一輪三方會談在瑞士日內瓦展開。圖為美方代表團等待會議開始。 （Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS）

兩位猶太裔美國代表，處在這樣的位置上，手握影響地緣政治格局的核心權力，有意識、無意識地把資源導向以色列，絲毫不足為奇。能給美國多留一點就多留一點——因為最後可能還要滿足以色列的訴求。而如果以色列需要，就把留給美國自己的，也交給以色列。

我們不做陰謀論式的分析或揣測，只從實際結果來看，美國確實正在把軍事資源從歐洲、印太調往中東，服務對伊朗的戰爭。

事實已經雄辯地證明：所有盟友和夥伴，名義上接受美國「老大哥」的保護，但在美國軍事資源的全球分配體系裏，地位是不平等的：以色列具有最高的優先級，甚至凌駕於美國利益之上——特朗普為了以色列，甚至推翻了去年12月新鮮出爐的《國家安全戰略》裏的優先排序。至於美國的其他盟友夥伴，他們在食物鏈的末端，只能撿撿剩下的殘渣。

通過伊朗戰爭，美國所有的盟友和夥伴都應當擦亮眼睛：當今的美國，事實上只是以色列的附庸，服務以色列的利益。而在資源有限的背景下，一個奉行「以色列優先」的美國，自然無法成為盟友夥伴可以信任、可以依託的保護者，更無法提供實質性的安全保障。

烏克蘭、歐洲、阿拉伯國家將最先看清這一點；而遠在東亞的日本、韓國，乃至台灣當局，都應當逐步認識這一事實。當然，有的政府確實更加封閉和遲鈍——比如後知後覺的日本，依舊活在三十年前的世界裏。

【本文獲《觀察者網》授權轉載】