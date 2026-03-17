伊朗戰爭｜英媒：穆傑塔巴一原因「死裏逃生」　官稱「上帝旨意」

據英國《每日電訊報》(The Telegraph) 獲得的洩露錄音，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）之所以能躲過美以聯合空襲，是因為在他家遭到導彈襲擊前幾分鐘，他走到花園裏散步，僥倖脫險。



洩露錄音顯示，穆傑塔巴也是同一場襲擊的目標。當地時間2月28日，在前最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）住所遭到襲擊的前幾分鐘，穆傑塔巴曾外出「辦事」。而他剛與父親分開，以色列「藍麻雀」彈道導彈就擊中了該建築群，哈梅內伊及其數十名高級官員和家人不幸遇難。

衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度（Airbus）

「當時他正在外面，正要上樓，這時一枚導彈擊中了大樓。他的妻子當場遇難，」哈梅內伊辦公室禮賓司司長侯賽尼（Mazaher Hossein）在洩露錄音中說，並補充道：「上帝的旨意是穆傑塔巴必須去院子裏做點甚麼，然後再回來。」

前最高領袖哈梅內伊軍事局辦公室主任希拉齊（Mohammad Shirazi）的遺體也被「炸成了碎片」。侯賽尼在3月12日於德黑蘭科爾哈克區舉行的一次會議上表示，只能用「幾公斤肉」來辨認他的身份。

這段洩露的錄音出現之際，正值人們對穆傑塔巴的健康狀況進行猜測，因為自戰爭開始以來，這位新任最高領導人就一直未公開露面。

左圖：2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）右圖：圖為2016年3月2日，伊朗時任最高領袖哈梅內伊的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Reuters）

有傳言稱，穆傑塔巴的傷勢比官方公布的要嚴重得多，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）甚至公開推測 這位新領導人可能已經去世了。特朗普說：「我們根本沒見過他」，還表示不知道「他是否已經去世。沒有人見過他，這很不尋常。」