伊朗副外長：派地面部隊為「魯莽」行為　任何敵對行動必遭回擊

伊朗副外長哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）3月16日接受英國天空新聞（Sky News）獨家採訪，就伊朗戰爭局勢做出明確表態，重申伊朗將會抗爭到底，並對美國、以色列等相關方的潛在行動發出嚴厲警告。



哈提卜扎德：美以須為戰爭負責 伊朗回擊任何敵對行動

哈提卜扎德明確指出美國和以色列應該為這場「不必要」的戰爭負責，並稱派遣地面部隊將是「流氓、魯莽、非法」的舉動，若美國貿然向伊朗派遣地面部隊，那麼「看看越南發生了甚麼就知道了。」

當被問及伊朗攻擊海灣國家時，哈提卜扎德表示，美國正利用其在海灣國家的軍事基地對伊朗實施打擊、傷害伊朗人民。他明確發出警告：「我們已經告知所有人，如果美國發起襲擊，那麼美國在每一個地方的基地或資產，都將成為我們的合法打擊目標。」

針對英國考慮參與在霍爾木茲海峽的軍事巡邏的消息，哈提卜扎德態度堅決地表示，當前針對伊朗的戰爭是非法、不義的，「任何參與針對我們的軍事行動，我們都會予以堅決回擊」。

2026年3月4日，伊朗德黑蘭，圖為以色列與美國對伊朗行動持續，一輛工程車在廢墟中清除建築垃圾。（Getty）

哈提卜扎德：不應聽取無知者建議 伊朗民眾空前團結

哈提卜扎德指出美國不應聽取對伊朗情況一無所知者的建議，並批評這些人幾十年來一直企圖利用美國納稅人及美國士兵的血汗錢，發動一場針對伊朗的戰爭，而以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及以色列政權則從中謀取私利。他直言：「他們試圖讓你相信這場戰爭對他們而言是一場勝利，而代價卻由所有人承擔。」

哈提卜扎德指出伊朗方面將會抗爭到底，並提到如今伊朗民眾的高度團結，「甚至超出了我個人的預期」。他強調：「每個人都在努力做出犧牲，甘願為祖國奉獻自己的生命」。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

至於新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的健康狀況，儘管他尚未公開露面，但哈提卜扎德堅稱他「身體健康，一切安好」。