穆傑塔巴要求官員繼續履職　特朗普：不確定伊朗實際領導人是誰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月16日在白宮會見記者，稱打擊伊朗的行動仍在全力進行，伊朗幾乎已被徹底摧毀，現在是紙老虎（Paper Tiger）。路透社，特朗普又稱，伊朗想達成協議，但伊朗此前的所有領導人都已身亡，美國尚不清楚伊朗目前的實際領導人是誰。



伊朗法爾斯通訊社同日報道，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）下令，要求過去由時任最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）任命的機構負責人和官員繼續履行職務。



圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

稱已打擊逾7000個目標 擊沉逾百艘艦船

特朗普表示，美軍成功打擊了逾7000個標，擊沉100多艘艦船。伊朗的空軍及海軍已不復存在，伊朗的無人機攻擊減少95%，另有30艘布雷艦被摧毀。預計伊朗不會再發射太多導彈，因所剩導彈已不多，可能只剩下8%。他還補充說，美國同日打擊了伊朗境內的3家無人機和導彈製造廠。

特朗普還提到，美軍空襲伊朗哈爾克島（Kharg Island），稱除了儲存石油的「管道」外，幾乎摧毀了島上一切。他再次以委內瑞拉為例子，稱已從委內瑞拉運出了數百萬桶石油，大公司正在進入委內瑞拉，將迅速提升委內瑞拉的石油生產。不過，他否認美國需要石油。

稱有傳穆傑塔巴毀容傷重甚至已死

路透社稱，特朗普表示，「我們不知道他們的領導人是誰。有人想進行談判，但我們完全不知道他們是誰」。對於伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），特朗普稱，「很多人說他嚴重毀容，說他失去了一條腿……而且傷勢非常嚴重，也有人說他已經死了」。

伊朗法爾斯通訊社同日報道說，穆傑塔巴在一份書面批示中表示，相關機構負責人和官員，應依據哈梅內伊在世期間所制定的政策和措施，繼續履行職務開展工作，無需重新任命。

另外，特朗普在記者會上再次敦促美國聯儲應局減息，指應該立即召開特別會議討論，稱：「還有比現在更好的減息時機嗎？」