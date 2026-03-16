伊朗局勢｜穆傑塔巴傳秘密送往莫斯科動手術　俄方：不予置評

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）自被推舉上任以來，從未有公開露面。科威特媒體Al-Jarida於3月15日報道，穆傑塔巴已被緊急送往莫斯科接受腿部手術，並指手術由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）親自安排。對於此一消息，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）於16日拒絕置評。



圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

首份聲明疑出自拉里賈尼之手

根據科威特媒體Al-Jarida報道，普京是3月6日與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話時，親自提議讓穆傑塔巴到俄羅斯治療。當晚，穆傑塔巴便搭乘俄羅斯軍用飛機離國，由俄羅斯醫生及隨行的數名伊朗醫生共同為其治療。

據俄羅斯塔斯社消息，在16日的新聞發布會上，佩斯科夫拒絕就此說法發表評論，稱「我們不對此類報道發表評論」。

Al-Jarida又引述一位接近改革派的伊朗消息人士稱，穆傑塔巴出任最高領袖後所發的首份聲明，被懷疑出自伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）之手，因為該信息與後者過去幾份講話內容相同。

2026年3月4日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）透過視像連線主持召開政府成員會議。（Reuters）

被指空襲中被瓦礫砸傷

報道指出，據以色列消息人士透露，以色列情報部門認為，穆傑塔巴的傷勢可能比最初預想的更為嚴重，但指以方沒有關於他離開伊朗的確切消息。

Al-Jarida於本月4日曾經報道，在2月28日針對時任伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的空襲中，瓦礫落在穆傑塔巴附近，導致其左側從頭到腳受傷。

據指出，其傷勢需要配備完善的醫院、精密的醫療跟蹤以及特殊監控，但由於伊朗遭受美國和以色列的持續攻擊，其傷勢無法在伊朗得到治療。