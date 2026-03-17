古巴向海外流亡者敞開投資大門　欲解美國制裁困境

路透社報道，古巴周一（3月16日）宣布向海外古巴裔美國人及其他流亡者敞開投資大門，允許他們在島內投資和開辦企業。此舉正值古巴經濟因美國石油封鎖及制裁陷入崩潰邊緣，長期停電及燃料、食品和藥品短缺加劇危機。



古巴副總理兼外貿外資部長弗拉加（Oscar Perez-Oliva Fraga）在接受採訪時明確表示，投資「沒有任何限制」，海外古巴人可「全面參與國家發展各領域」。古巴尤其關注農業投資，希望複製類似越南企業在古巴生產稻米的方式。

自2021年起，島內古巴人已獲准開設經營私企，但居住在海外的國民被排除在外。此次政策轉向緊隨古巴承認與美談判，而特朗普政府官員私下表示將尋求雙邊經濟開放。值得關注的是，自2021年以來，超百萬古巴人離島，形成潛在投資群體。

古巴民眾生活及國家經濟發展因美國的石油禁運而大受影響。圖為2026年2月7日，古巴首都哈瓦那街道上的一名小販。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一宣稱期望「以某種形式接管古巴」，並稱「可對鄰國做任何想做的事」。此前，他已切斷委內瑞拉對古巴石油出口，並威脅對任何向古巴出售石油的國家徵收關稅。