國際能源署IEA釋放創紀錄儲油卻救市未果　專家分析原因

上周四，國際能源署（IEA）成員國同意釋放創記錄數量的儲備油後，油價並未因此下架，反而小幅上漲。



美國原油期貨價格為每桶98.97美元（約771.97港元），布倫特原油期貨價格為每桶104.33美元（約813.77港元）。兩者均上漲約1%。

圖為IEA國際能源署的標誌。（Reuters）

新加坡理工大學的Martin Ma表示，這項措施只是一個「臨時」的解決方案，如果緊張局勢持續下去，對市場的影響將是「有限的」。

Martin Ma表示，市場已經考慮到戰爭可能演變成曠日持久的衝突，從而擾亂中東的生產和運輸的風險。

美國能源部長萊特（Chris Wright）表示，這場戰爭還將持續數周。目前，伊朗仍繼續威脅試圖通過霍爾木茲海峽（ Strait of Hormuz）的船隻，導致海灣地區的貨物運輸仍然停滯不前。

半島電視台引述市場分析師表示，雖然國際能源總署釋放的儲油可能在短期內帶來一些緩解的效果，但如果霍爾木茲海峽仍然有效關閉，那麼該次釋放儲油對降低油價的影響可能微乎其微。