BTS回歸演唱會在即　首爾加強保安　17地鐵站暫停寄存櫃防範恐襲

韓國男團防彈少年團（BTS）回歸演出備受矚目，韓國當局採取多項措施加強保安，以防範恐襲發生。



路透社報道，韓國總統李在明3月17日在內閣會議上說，本周六在首爾舉行的BTS演唱會必須將保安放在首位，包括做好準備應對任何可能發生的恐怖行為。

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韓聯社報道，防彈少年團將於周六在光化門廣場舉辦回歸紀念演出。

出於利用爆炸物的恐襲風險，首爾交通公社經與首爾警察廳協商後，決定首爾市區17個地鐵站內的寄存櫃將於周五起暫停使用。

據報道，首爾鍾路區光化門廣場附近的地鐵站的寄存櫃將從20日清晨5時至22日凌晨1時暫停服務，限制民眾寄存或領取物品。受影響地鐵站包括鍾閣站（1號線）、市廳站（1、2號線）、鍾路三街站（1、3、5號線）等。

2026年3月16日，韓國首爾，圖為工人在光化門廣場附近組裝以供防彈少年團演唱會的安全圍欄裝置。（Getty）

另據《韓國時報》報道，為應對人潮，當局已將廣場附近的31棟建築列為重點監控點，並將部署6500多名警員進行保安工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

