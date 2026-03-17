BTS回歸演唱會在即 首爾加強保安 17地鐵站暫停寄存櫃防範恐襲
撰文：聯合早報
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韓國男團防彈少年團（BTS）回歸演出備受矚目，韓國當局採取多項措施加強保安，以防範恐襲發生。
路透社報道，韓國總統李在明3月17日在內閣會議上說，本周六在首爾舉行的BTS演唱會必須將保安放在首位，包括做好準備應對任何可能發生的恐怖行為。
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韓聯社報道，防彈少年團將於周六在光化門廣場舉辦回歸紀念演出。
出於利用爆炸物的恐襲風險，首爾交通公社經與首爾警察廳協商後，決定首爾市區17個地鐵站內的寄存櫃將於周五起暫停使用。
據報道，首爾鍾路區光化門廣場附近的地鐵站的寄存櫃將從20日清晨5時至22日凌晨1時暫停服務，限制民眾寄存或領取物品。受影響地鐵站包括鍾閣站（1號線）、市廳站（1、2號線）、鍾路三街站（1、3、5號線）等。
另據《韓國時報》報道，為應對人潮，當局已將廣場附近的31棟建築列為重點監控點，並將部署6500多名警員進行保安工作。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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