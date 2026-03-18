特朗普：北約在伊朗問題上犯「非常愚蠢」錯誤　美國不再需其協助

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月17日（周二）在Truth Social發文表示，美國已接獲多數北約「盟友」通知，表示他們不願參與美國針對伊朗的軍事行動。特朗普同日在白宮橢圓辦公室再次對北約表達不滿，稱北約在伊朗問題上犯非常愚蠢錯誤，對其感到失望，亦稱美國不需要任何協助來護送船隻通過霍爾木茲海峽。



路透社報道，特朗普在Truth Social上表示，自己對北約的做法並不感到意外，並稱「正因為我們取得了如此重大的軍事成就，我們不再『需要』或渴望北約各國的協助——我們從來就沒有過！」他還特別點名了日本、澳洲和韓國。

他同日在白宮橢圓辦公室活動期間表示，如果北約不提供幫助將對夥伴關係不利，又指卡塔爾、阿聯酋、沙特阿拉伯、巴林等國在伊朗問題上給予大力支持。

2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮會見愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin，未在圖中）。（Reuters）

特朗普稱，他以為歐洲會派遣掃雷艦協助美國在霍爾木茲海峽的行動。並補充說，這「沒什麼大不了的」，但對美國「不公平」。

將在「不久將來」撤出伊朗行動

特朗普亦提到，美國雖尚未準備好離開在伊朗的軍事行動，但「我們將在不久的將來撤出」。並稱古巴正在與國務卿魯比奧（Marco Rubio）進行對話，且美國很快就會對古巴採取「一些行動」。