特朗普：正與中方重新安排會晤時間　將改期於五至六周後舉行

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月17日（周二）表示，他和中國國家主席習近平正在「重新安排」原定於3月31日至4月2日舉​​行的會晤，會晤將改期至五至六周後舉行。



路透社報道，特朗普在橢圓形辦公室向媒體表示，「我們正在重新安排會晤。我們正在與中國方面溝通。他們對此沒有異議」。

2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮會見愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin，未在圖中）。（Reuters）

特朗普此前16日下午在白宮被問及訪華行程是否仍在進行時，他稱由於與伊朗的戰事，他已向中國提出請求，將原定本月底的訪華行程，推遲大約一個月，美方正就此問題與中國溝通。

特朗普在白宮表示，很想到中國訪問，但因為戰事必須留在華府。他期待與中國國家主席習近平會面，稱雙方關係很好。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。（Reuters）

此次會晤的早期準備工作包括本周美國財長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰在巴黎舉行的會談。

知情人士透露，會談主要聚焦於增加美國農產品採購，包括家禽、牛肉以及非大豆類的行列作物。雙方也討論了如何增加稀土礦物供應，以及管理兩國間貿易與投資的新方法。