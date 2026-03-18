特朗普：尚未準備好結束伊朗軍事行動　惟將在不久將來撤離

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月17日（周二）在白宮向媒體表示，美國目前尚未準備好結束在伊朗的軍事行動，但將在不久的將來撤離。他亦透露古巴正在與國務卿魯比奧（Marco Rubio）進行磋商，而美方將很快對古巴採取「一些行動」。



綜合外媒報道，當特朗普被問及他是否有「戰後計劃」時，特朗普含糊其詞地說，「我們有許多（計劃）。如果我們現在就離開，他們（伊朗）得花上10年才能重建。但我們還沒有準備好撤軍。不過將在不久的將來離開」。

2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮會見愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）。（Reuters）

特朗普還表示，「他們（伊朗）從各個方面都遭受重創。而且，我們得到了中東國家的大力支持。但我們基本上沒有得到北約的任何支持」。

特朗普亦在白宮橢圓辦公室活動期間，表達對英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的不滿和失望，指在施紀賢上任之前，美英兩國關係一直很好，並稱對北約感到失望。