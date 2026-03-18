WSJ：俄羅斯正與伊朗分享衛星影像及無人機技術　助打擊美軍

《華爾街日報》3月17日（周二）引述消息人士報道，俄羅斯一直在擴大與伊朗的情報共享和軍事合作，提供衛星影像和改進型無人機技術，以幫助伊朗打擊中東地區的美軍。



知情人士表示，提供的技術包括改進型「沙赫德」（Shahed）無人機的零件，旨在提升通訊、導航和目標定位能力。俄羅斯還借鑑其在烏克蘭使用無人機的經驗，就作戰中應投入多少無人機以及應從何種高度發動攻擊等問題，提供戰術指導。

圖為2026年3月9日，在美以與伊朗的衝突中，巴林錫特拉島（Sitra Island）上的煉油廠遭到攻擊，濃煙升起。（Reuters）

衛星影像能夠提供更精細的陸基和海基目標細節及移動軌跡信息，有助於打擊前的瞄準和打擊後的損失評估。

倫敦國王學院客座研究員、曾專攻伊朗軍事事務的前中情局分析師拉姆森（Jim Lamson）表示，「如果俄羅斯提供的這些影像中包含某些細節——例如特定機型、彈藥庫、防空設施以及海軍動向——而這些資訊對伊朗人具有情報價值，那將對他們大有幫助」。

2026年3月17日，搜救人員在伊朗德黑蘭一幢嚴重損毀建築物展開工作（Reuters）

報道指，伊朗在此次戰爭中打擊美國和海灣國家軍事目標的成功率高於去年的「12日戰爭」。軍事分析家指出，伊朗的打擊行動——先用無人機幹擾雷達，然後再進行導彈攻擊——與俄羅斯在烏克蘭的戰術非常相似。

領導美伊談判的美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）此前表示，俄羅斯否認向伊朗提供情報以協助其打擊行動。總統特朗普（Donald Trump）則認為俄羅斯可能「在某種程度上」幫助了伊朗。