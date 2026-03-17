伊朗戰爭｜美國國家反恐中心主任宣告辭職：無法昧着良心支持

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）3月17日宣布因美國、以色列對伊朗的戰爭而辭職。他在社交網站X（前稱Twitter）上傳寫給特朗普的辭職信，內容談到「無法昧着良心支持正在進行的伊朗戰爭。」



肯特稱「經過深思熟慮，我決定辭去國家反恐中心主任一職，即日起生效」。

他寫道「我無法昧着良心支持正在進行的伊朗戰爭。伊朗並未對我國構成迫在眉睫的威脅，而且很明顯，這場戰爭是迫於以色列及其強大的在美遊說集團的壓力而發動。」

肯特也在信中談到死去的妻子Shannon，指其妻是在「以色列挑起的戰爭」中失去生命，此使他無法支持讓下一代去打仗，去為一場對美國人民毫無益處的戰爭而犧牲。根據資料，肯特的妻子2019年在敘利亞的任務中死亡。

以下為肯特寫給特朗普的辭職信全文：

經過深思熟慮，我決定辭去國家反恐中心主任一職，即日起生效。

我無法昧着良心支持正在進行的伊朗戰爭。伊朗並未對我國構成迫在眉睫的威脅，而且很明顯，這場戰爭是迫於以色列及其強大的在美遊說集團的壓力而發動。

我支持你在2016年、2020年和2024年競選期間提出的價值觀和外交政策，以及你在第一任期內實施的政策。直到2025年6月，你都明白中東戰爭是個陷阱，它奪走美國愛國者的寶貴生命，並耗盡我們國家的財富和繁榮。

在你的第一屆任期內，你比任何一位現代總統都更懂得如何果斷地運用軍事力量，同時避免我們陷入無休止的戰爭。你擊斃蘇萊曼尼和擊敗ISIS就證明這一點。

2026年3月16日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署一項行政命令，成立由副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

在本屆政府初期，以色列高層官員和美國媒體某些有影響力人士發起一場假信息活動，徹底破壞你「美國優先」的政策綱領，散播支持戰爭的情緒，企圖挑起與伊朗的戰爭。這種回音室效應，讓你誤以為伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅，並讓你相信如果現在發動攻擊，就能迅速取得勝利。這是謊言，以色列人也曾用同樣伎倆將我們拖入災難的伊拉克戰爭，導致成千上萬美國極優秀的男女軍人喪生。我們不能重蹈覆轍。

身為一名曾11次派往前線作戰的老兵，身為一名在以色列挑起的戰爭中失去摯愛妻子Shannon的「金星勳章」（Gold Star）丈夫，我無法支持讓下一代去打仗，去為一場對美國人民毫無益處、也無法證明美國人生命代價正當的戰爭而犧牲。

我祈禱你能認真反思我們在伊朗的所做的事，以及我們究竟是為了誰。現在正是採取果斷行動的時候。你可以扭轉乾坤，為我們國家開闢一條新道路，也可以任由我們滑向進一步的衰落和混亂。一切掌握在你手中。

能夠在你的政府中任職，為我們偉大國家服務，是我的榮幸。

肯特