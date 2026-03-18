伊媒證實：伊朗最高國家安全官員拉里賈尼遇襲身亡

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）3月17日（周二）報道證實，伊朗最高國家安全官員、67歲的拉里賈尼（Ali Larijani）在德黑蘭郊區探望女兒時，被美以聯合空襲炸死。



路透社報道，以色列國防部長卡茨（Israel Latz）周二稍早表示，伊朗國家安全局局長拉里賈尼在以色列的一次空襲中喪生。

拉里賈尼是伊朗伊斯蘭共和國最有權勢的人物之一，也是伊朗安全政策的製定者。他在最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）於空襲中喪生前一直是其親密顧問。

作為哈梅內伊統治下伊朗的「核心人物」，他肩負着廣泛的職責，包括與西方進行至關重要的核談判、管理伊朗的地區關係以及鎮壓國內動亂。

2026年2月10日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）抵達阿曼首都馬斯喀特（Muscat）。（Reuters）

儘管他堅定擁護哈梅內伊的絕對統治，但他主張採取比其他強硬派人物更為謹慎的做法，有時甚至願意透過外交手段推進伊朗的目標，並以溫和的言辭安撫國內反對派。