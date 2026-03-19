美國頒許可證授權涉委內瑞拉石油公司業務　緩解伊朗所致能源壓力

美國3月18日（周三）發布一項通用許可證，廣泛授權美國公司與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）開展業務。財政部的這項舉措，是特朗普（Donald Trump）政府為緩解伊朗戰爭引發石油市場壓力而採取的一項措施。



路透社報道，美國財政部頒布的這項通用許可證雖仍未解除自2019年以來對PDVSA實施的所有制裁，但這是委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）為重啟該公司核心業務、提振銷售所採取的一項大膽舉措。此前，美國嚴格的石油封鎖已導致PDVSA的原油產量和出口量大幅下滑。

2019年2月22日，圖為一艘原油油輪停靠在委內瑞拉附近的庫拉索島上的一個屬於PDVSA公司煉油廠的碼頭附近。（Reuters）

財政部發言人表示，「這項許可將使美國和委內瑞拉都受益，同時通過增加石油供應來支持全球能源市場。它還將有助於激勵對委內瑞拉能源領域的新投資」。

近幾週來，委內瑞拉的石油出口幾乎達到滿載運轉，主要透過其合作夥伴雪佛龍（Chevron）以及全球貿易公司維多（Vitol）、托克（Trafigura）進行出口。根據船舶追蹤數據，預計3月的出口量將恢復到封鎖前的水平，約為每日90萬桶。