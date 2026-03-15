美國與委內瑞拉復交　駐加拉加斯大使館相隔7年重新升起星條旗

繼美國國務院3月5日指美國與委內瑞拉同意重建外交關係後，美國駐加拉加斯大使館14日升起美國國旗。美國駐委大使館代辦在社交平台上發文指，今次是繼2019年3月14日，即時隔7年之後，再次與同一地點升起國旗，美國與委內瑞拉的關係已經展開新篇章。



美國駐委內瑞拉大使館早前已重新啟用，不過目前正在進行翻修，尚不清楚會在何時全面重開。美媒引述當地居民指，認為星條旗重新在空中飄揚是好事，「需要與世界其他國家保持良好關係」。

委內瑞拉在2019年在總統馬杜羅（Nicolas Maduro）命令下，斷絕與美國的外交關係，以回應美國承認反對派的國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）為委內瑞拉總統。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年初下令派兵捉走馬杜羅後，美國與委內瑞拉在月初宣布恢復外交和領事關係。