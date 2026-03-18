特朗普盯住古巴　下一個委內瑞拉？

美國總統特朗普（Donald Trump）日前在白宮對記者表示：「我確信我會有幸拿下古巴。」「拿下古巴。我的意思是，不管是解放它，還是接管它。我覺得我想對它做什麼都可以，」他說。「他們現在是一個非常虛弱的國家。」事實上，特朗普已經多次宣稱，在對伊朗的行動結束後，美國將「把注意力轉向古巴」，揚言古巴「正處在生命的最後時刻」。種種跡象預示著，在接連對委內瑞拉、伊朗出手後，特朗普已然將古巴視為下一個目標。又一場針對主權國家的極限施壓與顛覆圖謀，正悄然拉開帷幕。



特朗普「盯住」古巴，並不是一時興起。在特朗普看來，古巴目前身陷囹圄，是一個絕好的時機，這個情況同委內瑞拉、伊朗的情況一樣，只待合適的時機便會採取行動。

確實，古巴內外交困，美國有機可乘。但首先要清楚的是，古巴深陷生存危機，始作俑者正是美國長達60餘年的封鎖。能源層面，今年1月，美國切斷委內瑞拉對古巴超60%的石油供應，以國家緊急狀態與次級制裁威逼各國停止供油，徹底掐斷古巴能源生命線。由於古巴96%的電力依賴油氣，美國的能源鎖喉直接導致古巴全國大面積停電，民生、醫療、農業全面癱瘓。古巴能源部3月16日通報，全國電力系統出現「全面斷網」。聯合國已發出警告：擁有1100萬人口的古巴，正瀕臨人道主義「崩潰」邊緣。

2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮會見愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin，未在圖中）。（Reuters）

經濟層面，美國單邊封鎖給古巴造成毀滅性經濟打擊。古巴外長稱，按現行價格計算，美國對古巴60多年的封鎖導致古巴損失逾1706億美元。僅在2024年3月1日至2025年2月28日期間，古巴經濟損失就高達70多億美元。自2018年到2025年11月，古巴經濟已萎縮15%，累計通脹率逼近450%，黑市匯率崩盤至450:1，形勢十分嚴峻。

社會層面，古巴能源與經濟危機持續發酵，逐步演變為突出的社會矛盾。受長期停電、食品供應緊張以及公共服務惡化的影響，古巴部分民眾基本生活難以保障，走上街頭表達訴求。若能源危機無法得到有效緩解，古巴社會穩定將面臨更大壓力與挑戰。

基於古巴自身孱弱，特朗普又打起了「乘你病要你命」的主意。特朗普第二任期以來，特朗普政府全面升級了對古巴的圍堵，大舉增兵軍演、縱容武裝船隻越界挑釁、偵察機高頻抵近窺探，進一步加劇了古巴的困境。

美國慣以制裁、政變、軍事介入等手段粗暴干涉拉美國家，而委內瑞拉、古巴、尼加拉瓜等左翼國家堅持獨立自主發展道路，自然成為美國的「眼中釘」。特別是古巴扼守加勒比海咽喉，具有極高的地緣政治價值，事實上美國對古巴垂涎已久。古巴無疑是繼委內瑞拉之後，特朗普要拔除的下一個「釘子」。

況且，委內瑞拉得手，讓美國霸權氣焰更盛。美國跨境強擄委內瑞拉總統馬杜羅，美國特種部隊僅用兩個多小時即完成登陸、突襲、控制全流程，委內瑞拉幾無還手之力。對馬杜羅「斬首」行動的成功，極大助長了特朗普的囂張氣焰，也增加了其對其他拉美國家下手的可能性。美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）就有指出，美國在委內瑞拉的行動為「低成本政權更替提供了一個案例」，類似模式也可能在古巴複製。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

確實，美國不太可能再發動一場戰爭。且不說，伊朗戰事還在膠著，更關鍵的是，超過60%的美國民眾反對美國在海外發動新的軍事行動，大規模軍事行動也將不利於共和黨選情。

如要快速顛覆古巴政權，特朗普最可能復刻對委內瑞拉的「成功經驗」，將「斬首」行動與扶持代理人相結合，加大對古巴內部反政府勢力的扶持力度，通過資金、武器援助等手段，煽動民眾反政府情緒，培養代理人力量。

早有報道稱，美國借古巴能源與經濟危機，秘密接觸卡斯特羅家族第三代核心人物，試圖在權力核心層尋找突破口，並通過制裁施壓與利益承諾雙管齊下，策動古巴內部權力裂變。

2026年3月16日，古巴首都由於國家電網崩潰，停電期間人們聚集在街頭。據古巴電網營運商稱，此次停電導致約1,000萬人斷電，而此時正值美國實施石油封鎖之際。（Reuters）

目前來看，特朗普的這套低成本圍堵絞殺戰術在精密佈局，每一步都直指古巴軟肋。一是繼續升級「能源戰」。掐斷古巴能源供應渠道，以關稅脅迫等手段威逼第三國停止供油，將古巴打造成「能源孤島」，加劇民生困境，推動人道主義災難逼迫政權更迭。二是加碼「經濟戰」。全面切斷古巴與國際金融體系聯結，嚴禁美企與其合作，打壓古巴製糖、醫療等創匯支柱產業，逐步窒息古巴經濟活力。再扶之以最擅長最低成本的輿論戰。

古巴已深陷民生與經濟困境，處境不容樂觀。美國「絞殺」的繩索越勒越緊。