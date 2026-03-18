委內瑞拉棒球賽擊敗美國奪冠　特朗普再拋「成為美國第51州」構想

在世界棒球經典賽（WBC）中，委內瑞拉隊3月17日擊敗意大利隊闖進決賽，迎戰美國隊，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文，先是祝賀委內瑞拉好事連連，再話鋒一轉問道：「想成為美國第51州嗎？有人想嗎？」到了3月18日決賽，委內瑞拉隊擊敗美國隊奪冠後，特朗普再次重申這一言論。



委內瑞拉隊在17日擊敗意大利闖入決賽後，特朗普立即在其社交平台發文稱，「哇！委內瑞拉今晚在 WBC半決賽中以4-2的比分擊敗了意大利。他們表現得非常出色。最近委內瑞拉正經曆著諸多好事！我想知道這種魔力究竟源自何處？」隨後，竟直接提議「成為美國第51州，有人想嗎？」

2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發文祝賀委內瑞拉隊擊敗意大利隊，闖進世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰決賽。他在文中寫道，「想成為美國第51州嗎？有人想嗎？」（Truth Social@realDonald Trump）

在委內瑞拉18日於冠軍戰中以3比2擊敗美國隊後，特朗普再次發文，僅簡短寫道：「成為美國一州！！！」

2026年3月18日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在委內瑞拉隊擊敗美國隊後，發文寫道：「成為美國一州！！！」（Truth Social@realDonald Trump）

面對特朗普的言論與外界政治提問，委內瑞拉隊總教練洛佩茲（Omar Lopéz）在賽前明確表示不予回應，強調球隊的目標是讓國家人民感到快樂。

這場在邁阿密舉行的冠軍戰，因當地龐大的委內瑞拉社群，營造出對委內瑞拉隊有利的「主場氛圍」，最終該隊也在滿場球迷的歡呼聲中擊敗美國，奪下隊史首座經典賽冠軍。