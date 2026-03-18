伊朗戰爭｜拉里賈尼離世　曾任議會議長12年　深得哈梅內伊信任

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第19日之際，伊朗媒體證實，最高國家安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）喪生。在過去近五十年，拉里賈尼曾在伊朗革命衛隊（IRGC）、安全部門、國家媒體和議會中擔任重要職位，深得前最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）器重。專家警告稱，拉里賈尼的離世極可能讓伊朗與美國及以色列的戰事延長。



據伊朗最高國家安全委員會稱，拉里賈尼與包括他的兒子和安保人員在內的數人一同在空襲中遇難。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）18日凌晨發聲明表示，就伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）遇害表示哀悼，並誓言復仇。

2024年5月31日，伊朗德黑蘭，伊朗前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）在內政部登記成為總統候選人時面帶微笑。（Reuters）

據美媒報道，作為伊朗最高國家安全官員，自從伊朗與美國和以色列發生戰事以來，拉里賈尼已儼然成為伊朗軍事和外交戰略的關鍵設計師。

拉里賈尼在哈梅內伊離世後成為國家重要領導層一份子

現年67歲的拉里賈尼已成為政權及其延續性的象徵。

儘管自2月28日戰爭爆發以來，他一直是以色列的主要攻擊目標，但他13日（上周五）仍然參加了在德黑蘭舉行的「聖城日」（Quds Day）公開集會。

在衝突爆發的頭兩週，拉里賈尼也頻繁地出現在社交媒體上，不斷向美國總統特朗普發出挑釁，並在日前警告波斯灣國家的穆斯林：「你們知道美國對你們毫無忠誠可言，以色列是你們的敵人。停下來想一想你們自己和這個地區的未來吧。」

分析人士指出，拉里賈尼的離世將使伊朗領導層失去一位最精明、最有影響力的人物，並可能使任何旨在結束戰爭的談判更加艱難。在許多觀察家看來，在最近數周的動盪局勢中，尤其是在最高領袖哈梅內伊離世後的幾天裏，拉里賈尼已儼然成為伊朗的實際領導人（de facto leader）。

德國國際與安全事務研究所訪問學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）表示，拉里賈尼是一位「真正的內部人士，在體制核心工作了幾十年，這使他在精英階層的各個階層都擁有威信」。

阿齊茲認為：「伊朗的政治體制設計旨在應對人員的流失，但像拉里賈尼這樣擁有豐富經驗的人物並不容易被替代。」

拉里賈尼為伊朗效力近50年

2026年3月18日，伊朗媒體證實，伊朗最高國家安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）喪生。（X@alilarijani_ir）

在過去近50年裏，拉里賈尼曾在伊斯蘭革命衛隊（IRGC）服役、亦曾在安全部門、國家媒體和議會中擔任要職。

最高國家安全委員會讚揚了拉里賈尼漫長的政治生涯，並表示他「直至生命的最後一刻」都致力於伊朗的進步，並呼籲團結一致應對外部威脅。

阿齊茲表示：「這種人生軌跡在伊朗相對罕見。他履歷上唯一缺少的職位就是總統。」

阿齊茲又指，拉里賈尼是一位精於應對伊朗政治變遷的「務實保守派」，他能夠在體制內的不同陣營中游刃有餘，同時又對伊朗保持絕對忠誠。

在1980年代兩伊戰爭期間，他曾擔任伊斯蘭革命衛隊的指揮官，後來又擔任國家廣播公司行政總裁。

拉里賈尼在本世紀初的十年間擔任伊朗首席核談判代表。與他談判的西方外交官形容他老練而睿智。自2004年被任命為顧問以來，他在安全問題上越來越能影響哈梅內伊的決策。

2013年10月9日，瑞士日內瓦舉行的第129屆各國議會聯盟大會結束後，伊朗議會議長拉里賈尼（Ali Larijani）在記者會上面露笑容。（Reuters）

在2020年之前的12年裏，他曾擔任伊朗議會議長，進一步擴大了自己的權力基礎。

在2015年接受美媒採訪時，拉里賈尼曾讚揚奧巴馬（Barack Obama）政府斡旋達成的核協議，該協議限制了伊朗的核計劃，以換取制裁的解除。他稱該協議是「更好地理解其他問題的開端」。

在2025年6月與以色列發生衝突後，拉里賈尼重回政壇中心，擔任國家安全委員會主席，並被許多分析家視為伊朗最重要的決策者。

拉里賈尼也成為了伊朗最重要的國際代言人，其影響力甚至超過了外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），近期他先後訪問了莫斯科、貝魯特、阿布達比和阿曼。 2026年1月底，他會見了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），並在訪問了當時正在華盛頓和德黑蘭之間進行斡旋的阿曼後，提出了伊朗達成核協議的條件。

近幾日，拉里賈尼多次在網上發文表示，伊朗已做好長期戰爭的準備。

2015年1月22日，時任伊朗國會主席拉里賈尼（Ali Larijani）在土耳其伊斯坦堡舉行的會議上向媒體發表演說。（Getty）

他在美國發動軍事行動後不久便在X上發帖稱。「與美國不同，（伊朗）已經為一場持久戰做好了準備。」