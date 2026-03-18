伊朗戰爭｜嗜血以色列獵殺拉里賈尼　綁住美國升級戰爭

撰文：辛立
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以色列下狠手，伊朗戰爭又要升級了。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）當地時間3月18日淩晨發表正式聲明，沉痛哀悼在近期恐怖襲擊中遇難的國家最高安全委員會秘書、前議長拉里賈尼（Ali Larijani）。佩澤希齊揚在聲明中高度評價了拉里賈尼做出的卓越貢獻。他強調，拉里賈尼的離去對伊朗伊斯蘭共和國來說是「難以彌補的巨大損失」。

據伊朗方面消息，拉里賈尼及其子莫爾塔紮．拉裡賈尼（Morteza Larijani）在其位於帕爾迪斯的女兒家中遭襲身亡。

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當地時間3月17日發表講話稱，拉里賈尼已被打死。據稱，在哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）遇刺後，以色列對拉里賈尼進行了數周跟蹤。內塔尼亞胡還表示，巴斯基民兵指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）也已被打死。他還說，連日來的軍事行動正在削弱伊朗，後續會有更多「驚喜」。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）表示，伊朗已準備好重返談判桌，捍衛伊朗人民的合法權利。(Reuters)

很顯然，以色列沈浸在斬首行動中。以色列這是屬於路徑依賴，但斬首行動，對採用馬賽克防禦，革命衛隊指揮權已經下放到31個自治單位。已經去中心的伊朗，其實效果並沒有那麼大。

拉里賈尼作為伊朗實際上的軍事最高指揮官，他的死，自然會給伊朗帶來極大的打擊，要說一點影響都沒有，肯定是不客觀的。但這意味着，伊朗政局中最重要的一副「刹車片」、「安全閥」，被以色列一手拔掉了，可能引發局勢劇變。

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現任最高國家安全委員會秘書的拉里賈尼，是伊朗的關鍵決策者之一，堪稱「二號人物」。他常被外界視為溫和、務實的「保守派」，主張通過外交談判解決爭端，而非單純依靠軍事對抗，是西方為數不多認可且信任的談判對象。最典型的例證，便是他在2015年擔任議長期間，竭力促成了伊核協議的通過，試圖緩和關係、擺脫國際制裁。

因此，拉里賈尼實際上是伊朗對外溝通的重要「閥門」，為各方提供了更多體面退場和談判的彈性空間。後來只是被美國和以色列一步步逼成強硬派。

伊朗在死了拉里賈尼之後，很可能只會讓更強硬的人上來。（Reuters）

如今，「安全閥」被拔掉了。失去這樣一位重要領導人，意味着伊朗將更為強硬，甚至可能「暴走」。按照當然美以咄咄逼人的形勢，死了拉里賈尼，只會讓更強硬的人上來。

現在伊朗的應對策略，也相當悲壯：法爾斯通訊社報導，伊朗已經為所有關鍵政府官員和軍事指揮官預先指定了3至7名不等的替代人選，以確保遭遇突發情況時國家核心職能的連續性。

炸死了拉里賈尼，確實是命中了伊朗權力運轉的中樞，但美國短期內也將很難再找到一個可以並且值得談判的物件，有可能就此「陷在伊朗」，白白耗損資源——或許，這也正是內塔尼亞胡的初衷：一定不能讓美國「打了就跑」。

事實上，就在內塔尼亞胡慶祝「重大戰果」的同時，美以陣營卻暴露出了耐人尋味的裂痕。就在拉里賈尼遇刺的同一天，美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）宣佈辭職，立即生效。他在辭職信中直言：「憑良心講，我無法支持正在進行的對伊戰爭。伊朗並未對我國構成迫在眉睫的威脅，很明顯，我們發動這場戰爭是因為以色列及其強大遊說力量施加的壓力。」

這是第一位因「伊朗戰爭」辭職的特朗普政府高級官員。他的辭職，標誌着美國決策層內部的矛盾已徹底公開化。

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）2026年1月在社交網站上傳的圖片（X@NCTCKent）

與此同時，面對盟友集體拒絕參與霍爾木茲海峽護航，特朗普17日在社交媒體上發文稱，大多數北約「盟友」已通知美國不願參與軍事行動，美國不再「需要」北約國家的援助 。他甚至表示，美國是否應退出北約「確實是我們應該考慮的事情」。

這相當於宣告：在美國最需要盟友的時刻，盟友選擇了背叛。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）此前明確表示，「這不是歐洲的戰爭，沒人希望主動捲入這場戰爭」，包括法國、德國、英國、澳洲等眾多盟友或是明確拒絕，或是藉口推諉。

如今，隨着拉里賈尼這位元代理「戰時領導人」的死亡，伊朗國內的復仇情緒將到達頂點。在這種情況下，任何呼籲克制或和談的聲音都將被淹沒。拉里賈尼之死，會迅速引發了各方的一系列連鎖反應，勾勒出戰爭形態的深刻演變。

伊朗的軍事反擊已進入「加速階段」。截至3月17日，伊朗對美以的「真實承諾4」反擊已推進至第59波，動用了多款精確打擊導彈、超重型導彈以及大量中程導彈和攻擊型無人機，目標涵蓋以色列本土指揮設施以及美國在伊拉克、科威特、沙特、卡塔爾、阿聯酋及巴林的軍事基地。伊朗革命衛隊航空航天部隊司令明確表示，針對美以的「以效果為導向」的「毀滅性」打擊已在地區範圍內進入「加速階段」。

伊朗的緩衝閥斷裂，「血族復仇」就成為唯一的政治正確，這場戰爭滑向了一場比拼制度韌性與民族意志的消耗戰。拉里賈尼之死，或許預示着一場更殘酷、更混亂、更無解的螺旋升級即將到來。

伊朗國旗：A Iranian flag flutters outside the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations in Geneva, Switzerland, June 20, 2025. REUTERS/Denis Balibouse

但不得不說伊朗最高層周邊，肯定就有內奸，而且肯定還不止一個。不然，最高領袖行蹤不可能被美以掌握，哈梅內伊不可能遇害，開戰第一天，伊朗領導層不可能就被團滅。即便整肅了一輪又一輪，但拉里賈尼還是遇害，更說明依然有內奸活躍在他周邊。不得不說，中情局、摩薩德，早就將伊朗滲透成了篩子。伊朗的肅奸行動，純粹是走過場。內奸不除，每一個領導人的影子，都可能是敵人遞來的梯子。

「前赴後繼」，殺一個就頂上一個，抗爭到底。伊朗有烈士文化，崇尚殉道，但這樣不躲不閃，跟送死也沒有區別。國家高層跟韭菜一樣被割了一茬又一茬，如果不能解決，早晚也會出大問題。伊朗人也需要明白，在內鬼遍地，並且缺乏有效防空來保障自身安全的情況下，躲避難所並不是丟人的事情。留得青山在才能不怕沒柴燒。

現在焦點落在了新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）身上。以色列在瘋狂的尋找。此前有消息傳聞穆傑塔巴去俄羅斯養傷。

但從穆傑塔巴參加外交政策會議時拒絕了「緩和緊張局勢或與美國實現和平」的提議，否決了由兩個仲介國提交給伊朗外交部的提案。穆傑塔巴稱「現在不是實現和平的時機」，並指出美國和以色列必須被擊敗，同時賠償受害方。從這些資訊看，穆傑塔巴仍在伊朗國內，並且已經開始決定國家決策方向。穆傑塔巴要小心！

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