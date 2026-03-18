中方據報已批准Nvidia H200 晶片銷售　字節跳動等獲採購許可

路透社引述消息人士3月17日報道，中國監管部門已經批准多家中國公司向英偉達（Nvidia，又譯輝達）採購H200人工智能晶片，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）亦證實，已獲許多中國客戶的銷售許可，並正重啟生產線，這意味受到美國出口限制影響的對華晶片銷售業務或出現轉機。



黃仁勳此前在加州記者會上表示，公司已獲准向「中國許多客戶」銷售H200，並收到「多家」公司的採購訂單。早前，因應中美監管障礙，英偉達一度暫停H200生產，過去數月一直等待美國與中國雙方的出口許可。

今年1月，路透社曾報道字節跳動（ByteDance）、騰訊（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）及AI新創公司深度求索（Deepseek）獲得了進口H200的初步批准，但監管條件仍在最後確定中。

2026年3月17日，英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳在美國加州聖荷西舉行的英偉達全球AI大會（NVIDIA GTC）上發表演說。（Reuters）

中國駐美國大使館發言人對具體情況表示不知情，建議向相關部門查詢。涉及的中國公司則未作回應。