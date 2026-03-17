Nvidia黃仁勳︰算力營收預測增至1萬億美元　推極簡養蝦NemoClaw

在2026年Nvidia（英偉達） GTC大會主題演講中，行政總裁黃仁勳勾勒出人工智能（AI）產業下一階段的發展藍圖，並提出多項新技術與長期布局，顯示AI基礎設施正從晶片競賽進一步走向完整的運算生態系。



1、從晶片公司到1萬億美元「代幣工廠」，推理時代的經濟重構。

黃仁勳宣佈計算需求進入「百萬倍增長」階段，將今後至2027年這段時期的算力需求預測由5,000億美元翻倍至1萬億美元。他定義了「代幣工廠（Token Factory）」概念，指出未來的數據中心將不再是存儲中心，而是生產智能代幣的工廠。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）英偉達（NVIDIA）總部大樓前的標示牌。（Getty）

2、Vera Rubin架構與Groq融合，解耦推理開啟350倍加速。

演講揭曉了代號為Vera Rubin的下一代架構。該系統採用全液冷設計，引入了針對智能體任務優化的Vera CPU。最重磅的突破在於整合了Groq團隊的確定性流處理器技術，通過Dynamo軟件 實現了「解耦推理」：利用Rubin的海量內存處理複雜上下文，利用Groq晶片極速生成代幣。這一組合使吉瓦級工廠的代幣生成速度實現了驚人的350倍跨越。

Openclaw。（GettyImages）

3、OpenClaw：AI時代的「Linux 時刻」與智能體操作系統。

黃仁勳將開源項目OpenClaw定義為AI時代的Linux。這是一個能讓AI智能體自主調用工具、執行代碼、管理文件系統的操作系統級框架。為解決企業安全痛點，英偉達推出極簡養蝦NemoClaw智能體平台，集成OpenShell隱私護欄，標誌着軟件產業正從SaaS（軟件即服務）向AaaS（智能體即服務） 全面轉型。

2025年1月22日，圖為美國人工智能企業OpenAI旗下的聊天機械人ChatGPT的標誌。（Reuters）

4、物理AI的「ChatGPT時刻」：從自動駕駛到迪士尼雪寶。

演講展示了物理AI的爆發，宣佈自動駕駛已進入大規模商用階段。NVIDIA RoboTaxi Ready平台新增比亞迪、現代、吉利等合作伙伴，覆蓋每年1,800萬輛新車，並與Uber達成部署協議。高潮部分是迪士尼機器人Olaf（雪寶） 現身，展示了通過Omniverse和Newton求解器在虛擬世界中進化出的物理適應能力。

5、Feynman架構與太空佈局：垂直整合走向星辰大海。

展望未來，黃仁勳披露了繼Rubin之後的下一代GPU架構Feynman，將搭載LP 40處理器和Rosa CPU，支持共封裝光學（CPO）技術。此外，英偉達宣佈進軍太空計算，研發Vera Rubin Space-1計算機。通過Omniverse DSX平台，該公司正在構建一個「數字孿生」的全球（甚至太空）設計體系，實現從硬件層到宇宙級基礎設施的垂直整合。