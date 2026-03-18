以軍揚言追殺伊朗新任最高領袖　伊朗大使否認穆傑塔巴在俄治療

以色列國防軍（IDF）發言人德夫林（Effie Defrin）於3月17日表示，以軍方將追殺伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。同日稍早時時間，伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（ Kazem Jalali）表示，關於穆傑塔巴在俄羅斯接受治療的消息是假新聞。



圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

德夫林在記者會回應提問時稱，「正如過去一天所見，我們（以軍）正在打擊伊朗政權所有領導人」。《以色列時報》報道，他指的是伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），以及巴斯基民兵組織指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）被擊斃。

德夫林稱，不知道穆傑塔巴目前情況，既聽不到他的聲音，也未見其露面，但以軍將繼續狙擊任何對以色列構成威脅的人，並將其消滅。

圖為2026年3月2日，伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）在莫斯科的伊朗大使館外，站在已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的肖像旁發表講話。（Reuters）

伊朗駐俄羅斯大使賈拉利同日在社交媒體表示，穆傑塔巴在俄羅斯接受治療的消息是假新聞。他指出，在美以對伊朗展開軍事打擊之前，就有消息指時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）逃往委內瑞拉或俄羅斯，這些不實消息是「一場新的心理戰」。賈拉利強調，伊朗領袖會與人民同在。