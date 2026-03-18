開打伊朗毫無道理　狂批盟友忘恩負義　特朗普最好先反省自己

從2月28日輕啟戰事至今，美國已經陷入伊朗戰場18天，卻還不知最後出口在哪。

原本，特朗普或許以為轟炸哈爾克島（Kharg Island）後，能讓自己獲得前所未有的談判能量，所以甚至大言不慚宣稱：美軍雖然避開與煉油、輸油等設備，但若要動手「5分鐘之內搞定，萬事就緒，可隨時行動」，只是「我選擇不這麼做，大家拭目以待」。

沒想到伊朗並不吃這套。14日伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）就表示，伊朗並未要求停火或談判，「我們做好誓死自衛的準備，這是我們迄今為止的作為，會繼續為之，直到特朗普認定這是沒有獲勝的非法戰爭。」

而在施壓伊朗碰壁同時，特朗普也面臨各方盟友的冷眼旁觀。眾所周知，干擾霍爾木茲海峽已經成為伊朗手中的重要籌碼，高漲油價也因此成為戰爭對於美國的最大威脅。結果，在找不到退場機制的背景下，特朗普開始頭痛醫頭、腳痛醫腳，也就是基本不管所謂「伊朗核威脅」、政權更迭，而是設法把「打通海峽」當成TACO的退場台階，免得自己一無所獲、退得灰頭土臉。

因此，特朗普忽然在14日直接宣稱，「多國」將派戰艦與美軍並肩保護霍爾木茲海峽，並且點名中國、英國、法國、日本、韓國加入。毫無疑問，這種自說自話就跟28日對伊開戰一樣，說得自信滿滿，其實毫無規劃。結果，特朗普在威嚇盟友的表現也正如美國對伊朗，陷入各方看戲的滑稽泥淖。

2026年3月7日，美國國防部長赫格塞思在佛州舉行的「美洲盾牌」峰會上與美國總特朗普發表講話。（Reuters）

但這種結果，並不是毫無跡象可言。

首先，這場伊朗戰爭之所以爆發，並非因為所謂「伊朗威脅」迫在眉睫，而是以色列因為一己私利而把美國綁上戰車導致。而特朗普正因在委內瑞拉的「成功經驗」，所以低估伊朗戰爭的後續風險，不僅在事前沒有規劃退場機制，也缺乏組建西方聯軍的相關準備。如今妄想自己振臂一呼，就能換到盟友四方響應，顯然是戰爭遊戲玩得太多，真實戰場看得太少。

再來，特朗普至今還以為美國仍是冷戰剛結束時的美國，而不是道德光環摔下神壇、步履蹣跚走入黃昏的衰老帝國。如果是剛開始中東反恐20年戰爭的美國，要組建一支西方聯軍投入在伊拉克行動，其實並不會面臨太多盟友牴觸；但如今經歷掠奪他國利益的關稅戰鬧劇，各國如果還對美國親手製造的泥淖感興趣，甚至願為特朗普的盲目自信兩肋插刀在所不惜，這已經不是純粹好了傷疤忘了痛，而是徹徹底底受虐成癮。

說到底，即便維持霍爾木茲海峽暢通也對歐洲與印太有益，但在美國自己都無法打通海峽、甚至沒有率先部署驅逐艦的背景下，任何盟友現在下場，其實就是白白充當美國砲灰，用自己的肉身來幫美國開路，好讓曾經羞辱自己、濫徵關稅的特朗普擺脫政治與能源危機。任何大腦清醒的國家領導人，都不會在這種時刻貿然豪賭、陪美國胡鬧。

當然，這種四方冷眼明顯激怒了特朗普，導致這位戰爭狂人再度口出意義不明的帝國狂言。在16日的白宮演說中，特朗普先是堅持各國必須參與協防海峽，卻又表示「我們不需要任何人，我們是世上最強大的國家，我們有世上最強大的軍隊，我們不需要他們。」

基本上，種前言不搭後語已經貫穿特朗普的戰時表態，例如先是威脅盟友派軍艦加入護航，卻又設法淡化伊朗軍事威脅，「我們正重創他們威脅海峽商船的能力，他們已被徹底摧毀」；又例如，特朗普宣稱「早就料到」伊朗會封鎖海峽，卻顯然沒有事先尋求盟友支援確保航路暢通；再例如，特朗普聲稱伊朗政權想「達成協議」、「正與我們的人民對話」，卻又宣稱美國「完全不知」伊朗此時由誰掌權。

基本上，這場戰爭走到今日，世界已經想不出還有哪個美國總統會比特朗普更把國事當兒戲，同時更讓美國顏面掃地。逃避雖然可恥但有用，可是特朗普目前顯然是想進行可恥的逃避，卻毫無作用。