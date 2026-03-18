伊朗國安高官拉里賈尼離世　美媒：強硬派賈利利或接任｜新聞背後

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第19日之際，伊朗媒體證實，最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）已喪生。據法律規定，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）將任命拉里賈尼的繼任人，目前有傳言稱，立場強硬，過往曾出任最高國家安全委員會秘書和伊朗核問題談判代表的賈利利（Saeed Jalili）可能會接任這一職位。



據美媒報道，外界普遍視拉里賈尼視為伊朗最重要的決策者，他是一位談判高手，能夠游刃有餘地協調伊朗政權內部以及國際上的不同派系。

分析指，伊朗最高精神領袖選擇國家安全委員會的代表擔任委員會秘書早有先例。拉里賈尼去世後，賈利利成為潛在人選。

2024年5月31日，伊朗德黑蘭，伊朗前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）在內政部登記成為總統候選人時面帶微笑。（Reuters）

賈利利曾於2007至2013年擔任最高國家安全委員會秘書、亦曾在上述年份出任伊朗首席核談判代表，目前是最高利益評估委員會（Expediency Discernment Council）成員。

伊朗問題專家、耶魯大學講師和歷史學家阿齊茲（Arash Azizi）表示：「賈利利是伊朗政權中最強硬的反西方領導人，」

阿齊齊指：「他若升任此職，將代表伊朗政權向強硬派的急劇轉變，因為拉里賈尼被認為是一位為溫和務實的中間派。」

然而，賈利利在協調伊朗體制內各部門的工作能力可能不如拉里賈尼。

阿齊茲提到：「他的固執和極端主義可能會成為政權的軟肋，削弱其擺脫困境的能力。」

阿齊茲補充道，精銳的革命衛隊「如今掌握伊朗的大部分實權」，因此他們可能需要一位「擁有更多軍事經驗、更適合當前形勢」的人選。

無論誰被選為拉里賈尼的繼任者，都將在旨在結束戰爭的談判中扮演重要角色。

阿齊茲表示：「由於國家安全委員會現在是伊朗的主要權力中心，誰接替拉里賈尼在委員會中的職位，將決定政權的權力平衡，並影響其在潛在談判中對美國和以色列的立場。」

據伊朗官方通訊社塔斯尼姆報道，拉里賈尼去世後，賈利利發聲明稱：「這些行動不會將軟弱的敵人從其深陷的泥潭中解救出來；相反，它們只會加速其失敗和恥辱的進程。」