委內瑞拉更換國防部長　代理總統內閣迄今最重要人事變動

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）3月18日（周三）宣佈，古斯塔沃（Gustavo González López）將軍將接替洛佩斯（Vladimir Padrino López）擔任國防部長。洛佩斯是馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）政府時期任職時間最長、權力最大的軍方人物，其此前擔任該職位逾11年。



路透社報道，此次人事變動是羅德里格斯內閣迄今為止最重要的調整，也標誌着洛佩斯這位長期掌控委內瑞拉龐大軍隊的權力樞紐人物遭到降職。

圖為2024年7月31日，委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）出席新聞發布會。（Getty Images）

羅德里格斯在Telegram上發文感謝洛佩斯為祖國做出的貢獻和忠誠，並表示將賦予他新的職責。

新任防長古斯塔沃曾因侵犯人權和腐敗行為受到美國和歐盟的制裁，至少還有6名其他高級官員也因此受到制裁。他先前曾擔任委內瑞拉國內情報局局長，任期至2024年中期。

同年晚些時候，他開始與羅德里格斯共事，擔任委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）戰略事務主管。羅德里格斯此前曾擔任能源部長，負責監管該公司。