美媒：特朗普希望以色列暫停空襲伊朗能源設施

據美國《華爾街日報》報導，美國官員說，特朗普（Donald Trump）希望以色列不要再對伊朗能源設施發動空襲。



新華社引述《華爾街日報》星期三（3月18日）的報導說，特朗普事先獲悉以色列18日對伊朗南帕爾斯氣田的襲擊，並表示支持，將其視為就伊朗實際關閉霍爾木茲海峽向伊朗政府發出的信號。美國官員說，特朗普認為伊方已經收到這一資訊，因此現在反對繼續空襲伊朗能源基礎設施。

美國官員說，特朗普今後可能會再次考慮空襲更多伊朗能源設施，這取決於伊朗在霍爾木茲海峽的行動。

伊朗石油：圖為2005年7月25日，波斯灣地區石油平台上天然氣燃燒產生的火焰，它的前方有一面伊朗國旗。（Reuters）

據伊朗媒體18日報導，伊朗南部布希爾省南帕爾斯和阿薩盧耶部分石油化工設施遭美國和以色列空襲。按照以色列方面的說法，空襲由以色列空軍實施，以軍還準備對伊朗其他國家基礎設施發動襲擊。同一天，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）在社交媒體發文說，與美國相關的石油設施將與美國軍事基地處於同一級別，它們將遭受猛烈攻擊。

由於以色列和伊朗各自威脅要對石油設施發動更多襲擊，國際油價18日上漲，5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲3.96美元（5.06新元），收於每桶107.38美元（137.34新元），漲幅為3.83%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

