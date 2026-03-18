侵入性腦膜炎｜防護中心跟進英肯特感染群組　了解是否涉港留學生

英國肯特郡出現侵入性腦膜炎雙球菌感染群組，涉及20名病人，當中兩人死亡，部份病人證實感染B型腦膜炎雙球菌。衞生防護中心今（18日）表示，當地衞生部門的流行病學調查發現，部份受影響人士曾於3月5日至7日到訪當地一間名為「Club Chemistry」的夜總會，正向英國衞生當局查詢曾於相關時段到訪該夜總會的人士當中有否涉及香港留學生，目前未有收到任何通報。



衞生署衞生防護中心公布，正向英國衞生當局跟進一個在英國肯特郡出現的侵入性腦膜炎雙球菌感染群組。（資料圖片）

部分病人屬肯特大學學生 英國衞生當局為住宿學生提供疫苗接種

衞生防護中心指，當地衞生部門正進行接觸者追蹤，並已向超過2,500名於該段時間曾到訪該夜總會的人士及密切接觸者提供預防性藥物。由於當中部分病人屬肯特大學的學生，因此，肯特大學亦已聯同英國衞生當局向該校師生提供健康建議並進行接觸者追蹤，並會為住宿學生提供疫苗接種。

今年至今共3宗個案 全屬散發個案

衞生防護中心提醒市民，應時刻注意個人和環境衞生，以減低感染侵入性腦膜炎雙球菌的風險。中心指，侵入性腦膜炎雙球菌感染是本港法定須呈報傳染病，今年至今錄得3宗個案，全部屬散發個案，而去年全年共錄得11宗個案。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（資料圖片／梁鵬威攝)

衞生防護中心總監徐樂堅指，根據海外文獻顯示，較多群眾聚集的地方，包括大學或員工宿舍，有較高機會出現腦膜炎雙球菌的傳播或爆發。鑑於侵入性腦膜炎雙球菌在香港的發病率極低，從公共衞生角度而言，科學委員會並不建議將腦膜炎雙球菌疫苗納入香港兒童免疫接種計劃。

他補充指，由於復活節假期臨近，可能有外地留學生返港。他提醒市民，如出現相關腦膜炎病徵，必須盡快求醫。外遊人士應就接種腦膜炎雙球菌疫苗諮詢醫生專業意見，醫生會根據其年齡、健康狀況及外遊的詳細資料作出建議。

由直接接觸帶菌者呼吸道分泌物傳播 嚴重可致命

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物而傳播。當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。