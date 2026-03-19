伊朗戰爭｜因天然氣設施遇襲　卡塔爾驅逐伊朗使館武官

卡塔爾（Qatar）3月19日宣布伊朗駐卡塔爾大使館的武官（military attache）及安全專員（security attache）與其工作人員為「不受歡迎人物」（persona non grata），勒令其在24小時內離境。



卡塔爾外交部（Ministry of Foreign Affairs）聲明，此決定是對伊朗「重複針對卡塔爾、公然侵犯其主權與安全」的回應，指控其行為違反國際法、聯合國安理會第2817號決議及睦鄰原則。卡外交部強調，若伊朗持續敵對行動，卡塔爾將採取進一步措施保護主權與安全。

2026年3月2日，在美以與伊朗的衝突背景下，卡達能源公司位於卡達拉斯拉凡工業城的液化天然氣（LNG）生產設施。（Reuters）

伊朗革命衛隊（IRGC）發出警告後，卡塔爾能源（QatarEnergy）所屬的拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）3月18日晚遭遇導彈襲擊，發生大火並造成「重大損壞」。該設施是卡塔爾經濟的天然氣處理與出口樞紐，卡塔爾內政部（Ministry of Interior）與卡塔爾能源證實襲擊，稱已緊急滅火，人員安全無傷亡。

襲擊發生後，卡塔爾外交部警告此舉是「危險的局勢升級，公然侵犯國家主權，並直接威脅國家安全和區域穩定」。