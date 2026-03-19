伊朗戰爭｜卡塔爾：天然氣設施遭導彈重創　現場冒熊熊火光｜有片

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第20日之際，以色列3月18日（周三）向伊朗南帕爾斯氣田（South Pars gasfield）的主要設施發動襲擊後，伊朗隨即展開報復，向中東多國的能源設施發動襲擊。卡塔爾政府表示，伊朗導彈襲擊了該國主要天然氣設施拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City），造成「重大損失」。網上影片可見，現場出現紅紅火光，民眾倉皇走避。



網上傳出卡塔爾拉斯拉凡工業城遇襲一刻影片：

據半島電視台報道，卡塔爾外交部18日發聲明稱：「卡塔爾國強烈譴責伊朗公然襲擊拉斯拉凡工業城，這次襲擊引發的火災對該設施造成嚴重損失。」

卡塔爾內政部表示，現場火勢已初步受控，目前尚未收到人員傷亡報告。

全球最大的液化天然氣（LNG）生產商卡塔爾能源公司表示：「所有人員均已清點完畢，目前尚未收到人員傷亡報告。」

就在18日較早時後，伊朗威脅要襲擊海灣國家的石油和天然氣設施，以報復以色列同日向南帕爾斯油田發動襲擊。

伊朗的攻擊警告針對的是卡塔爾的梅賽義德石化綜合體（Mesaieed Petrochemical complex）、梅賽義德控股公司（Mesaieed Holding Company）和拉斯拉凡煉油廠（Ras Laffan Refinery），沙特阿拉伯的薩姆雷夫煉油廠（Samref Refinery）和朱拜勒石化綜合體（Jubail Petrochemical complex）；以及阿聯酋的阿爾霍斯恩氣田（Al Hosn gasfield）。

從網上流傳的一段影片，可以看見拉斯拉凡工業城的天然氣設施遭導彈襲擊的一刻，現場冒出熊熊火光，驚恐的民眾慌忙走避。