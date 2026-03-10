中東局勢｜380港人身處當地　卡塔爾航空首班直航機周三返港

【伊朗／以色列／美國】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，戰火波及阿聯酋杜拜等地，大批港人滯留當地不能回港。根據入境處資料，截至今日（10日）下午5時，累計有逾450人已安全離開，仍身處當地約380名查詢港人中，均報稱身處安全地方，當中約200名表明無需進一步協助或暫時無需跟進。卡塔爾航空將於明天(11日) 安排一班直航客機由多哈返港，為停頓後首班多哈返港航班。



近450名已安全離開當地 約20人經由政府協助安排機位返港

政府今晚公布，近450名向入境處查詢的港人已安全離開當地，當中包括約20人經由政府協助安排機位返港。仍身處當地約380名查詢港人中，均報稱身處安全地方，當中約200名表明無需進一步協助或暫時無需跟進；至於其餘人士，入境處已就其行程及航班資訊提供適切意見，並向身處阿聯酋和卡塔爾的人士表示可以協助安排機位返港。

卡塔爾航空明天安排一班直航客機由多哈返港

就中東往返香港的航班情況，港府表示，除阿聯酋航空繼續每日安排一班直航客機由迪拜返港，得悉卡塔爾航空將於明天(11日) 安排一班直航客機由多哈返港。政府已即時聯絡仍身處當地查詢港人，並透過中國駐卡塔爾大使館及卡塔爾駐香港總領事館了解最新情況，及與卡塔爾航空協調安排有特別需要的港人乘搭該航班盡快返港。